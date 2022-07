Esnafa 'gurbetçi' dopingi KTO Başkanı Ömer Gülsoy: “Gurbetçilerimizin gelişi ile bütün sektörlere canlılık geliyor”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, gurbetçi vatandaşların ekonomiye çok büyük katkıları olduğunu söyleyerek, “Gurbetçilerimizin gelişi ile bütün sektörlere canlılık geliyor” dedi.



Gurbetçilerin gelişinin özellikle Anadolu için önem teşkil ettiğini söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Öncelikle gurbetçilerimizin kazasız belasız gelmesini, güzel bir şekilde tatilini yapıp dönmesini temenni ediyoruz. Gurbetçilerimiz bizim için çok önemli. Özellikle de Anadolu için önemli. Geliyorlar sağ olsun hem burada sılai rahim yapıyorlar, hem eş dostlarını görüyorlar. Doğdukları topraklara geliyorlar ve ticaretimize de müthiş bir katkıları var. Bir canlılık geliyor ve o canlılıkla beraber de burada esnaflarımızın yüzü gülüyor. Son 2 senede biliyorsunuz özellikle pandemi ile mücadele ediyorduk. Pandemiden dolayı gelemeyen insanlarımız vardı. İnşallah bu sene dolu dolu yoğun gurbetçilerin geleceğini düşünüyoruz. İnşallah geldikleri zaman da bir hareketlilik olacak aynı zamanda pandemiden kaynaklı bir takım sıkıntıların ve yolculukların bittiği bir süre içerisinde gelemeyen gurbetçilerimizin yoğun bir şekilde gelmesiyle de çarşı pazar şenlenecek. Bu yüzden bizim için gurbetçilerimizin önemi çok büyük” dedi.



Gülsoy, gurbetçi vatandaşların çocuklarını da vatanlarına getirmeleri ve milli manevi duyguları da aşılamaları gerektiğini söyleyerek, “Kendi vatanlarına geliyorlar ve biz her zaman gelirken çocuklarını da getirmelerini söylüyoruz. Vatanlarını, bu toprakları unutmasınlar. Bu bayrağın gölgesinde yaşamanın bir onur olduğunu bilsinler diyoruz. Milli ve manevi değerlerini unutmamak için de buldukları fırsatta Türkiye’ye gelmeleri gerekir diyoruz. Çünkü bunları aşılamazsanız 34. kuşaktan sonra buraları unuturlar. Özlerini unutmamaları gerekir. Gurbetçilerin gelmesi bizi ticari yönden olumlu etkiliyor ama bizim için önemli olan milli v e manevi duygularını da çocuklarına aşılamaları. O yüzden gelmelerini he m bizim hem de onlar için önemli olarak görüyorum. İnşallah yoğun bir gurbetçi sezonu geçiririz ve esnafımızın da yüzü güler” ifadelerini kullandı.



Esnafın doğru hizmet vererek helal para kazanması gerektiğini söyleyen Ömer Gülsoy, “Esnafımızın da düzgün ve doğru bir şekilde gurbetçilerimize hizmet etmelerini, yardımcı olmalarını istiyoruz. Gelen gurbetçilerimiz orada gerçekten zor şartlarda para kazanıyorlar. 1 yıl boyunca biriktirdikleri paralarla da gelip burada harcıyorlar. A’dan Z’ye her sektöre faydaları var. Tüm sektör temsilcilerinin de gurbetçi kardeşlerimize doğru bir şekilde hizmet vermelerini istiyoruz. Helalinden para kazansınlar. Bu insanlar vatanım diye geliyorlar ama buradan iyi intibalarını da göndersinler istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.