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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAYMEK Yaz Okulu'ndan 8 bin 300 kişiye eğitim

İHA

KAYMEK Yaz Okulu'ndan 8 bin 300 kişiye eğitim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, şehrin kültür ve mesleki eğitim kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 4 Temmuz’da başlayacak Yaz Okulu’nda düzenleyeceği eğitimlerle toplam 8 bin 300 kişiye ulaşmayı planlıyor.
Şehir merkezinde ve tüm ilçelerdeki onlarca tesisle hizmetlerini yürüten, şehirde yenilikçi eğitim ve kursların adresi olan KAYMEK, kayıtlarını başlattığı yaz okullarında hemen her alanda eğitim ve öğretim faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerinde 8 farklı tesiste sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları düzenleyen KAYMEK’in Kayseri’deki öğrencilerin akademik, sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak olan etkinliklerle dolu yaz okulu, 4 Temmuz’da başlayacak ve 26 Ağustos’ta sona erecek. KAYMEK aracılığı ile 18 farklı alanda Çocukta Beslenme Eğitimi, Çocuklar İçin Resim Sanat Eğitimi, İşaret Dili Jargon Eğitimi, Kayseri Turizmi Tanıtım Kursu, Seyahat İşletmeciliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Meddata Hastane Otomasyon Sistemi Eğitimi ve Ön Büro Elemanı Kursu gibi 8’i yeni olmak üzere 50 farklı branşta kurs düzenlenecek. Kursların sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika veya KAYMEK Katılım Belgesi verilecek. Ayrıca Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarına katılan kursiyerler için sergiler ve seminerler gibi sanatsal ve kültürel etkinliklere de yer verilecek. KAYMEK, Gençlik Merkezlerindeki yaz okullarında 11 tesisle hizmet verecek. 8. Sınıfa geçmiş olan öğrencilere, LGS’ye hazırlık çerçevesinde müfredata uygun bir şekilde Türkçe ve Matematik derslerini sunarak öğrencilerin dönem içerisindeki hazır bulunuşluklarını destekleyecek olan KAYMEK, 12. Sınıfa geçmiş veya lise mezunu olan öğrencilere, YKS’ye hazırlık çerçevesinde müfredata uygun bir şekilde hızlandırılmış Türkçe ve Matematik dersleri verilerek öğrencilerin sınav için ön hazırlıklarına destek verecek. 814 yaş grubundaki gençlere Kur’anı Kerim ve Değerler Eğitimi verilerek millî ve manevi yönden güçlü; vatan, millet ve tarih şuuru gelişmiş, topluma faydalı, erdemli bireyler yetiştirilecek kurslarda, ayrıca 814 yaş grubundaki gençlere, Tarih Okumaları, Türk İslam Bilginleri, Robotik Kodlama ve Akıl Oyunları dersleri sunularak motivasyona dayalı öğrenim gerçekleştirmeleri sağlanacak. LGS, YKS hazırlık kurslarında ve 814 yaş grubu kurslarında eğitim gören bütün öğrencilere her hafta bir etkinlik yapılarak onların renkli ve verimli bir yaz geçirmeleri sağlanacak. Bilim Merkezi Gezisi ile öğrenciler bilime ve bilimsel gelişmelere ilgi duyacak; doğa yürüyüşü ile ekolojik denge, doğal yaşam ve doğanın insan dahil bütün canlılar için önemi kavratılarak gençlerin doğaya sahip çıkması hedeflenecek. Sinema etkinliği ile keyifli vakit geçirecek olan öğrenciler, seçilmiş olan özel filmler ile iyiye, güzele ve doğruya yönlendirilirken, kültür gezisi ile tarihini, kökünü, kültürünü tanıyacak ve bu doğrultuda yaşayacak olan öğrenciler; buz pateni ve yüzme etkinlikleri ile hem eğlenecek hem de derslere motive olacak. Kişisel Gelişim, Sanatsal ve Mesleki eğitim çerçevesinde, LGS hazırlık ile 814 yaş grubundaki öğrencilere Taş Boyama, Ahşap Boyama, Kukla Yapımı ve Bebek Yapımı gibi sanatsal dersler de verilerek onların sanatsal ve psikomotor gelişimleri desteklenecek. KAYMEK, İlçe Halk Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Müftülükleri ile işbirliği içerisinde yaz okulu faaliyetlerini yürütecek.
Gençlerin hayatına yön verecek seminerler de düzenleyen KAYMEK, öğrencilerin sadece eğitim hayatına değil kişisel gelişimlerine ve toplumsal faydaya da önem vererek, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde düzenlediği seminerlerle gençlerin hayatına yön vermeyi amaçlıyor. Temizlik ve sağlık alanındaki sorumlulukların öğrencilere aktarılması ve sağlıklı nesiller için Kızılay Toplum Merkezi tarafından öğrencilere Hijyen Semineri; Yeşilay tarafından Sigara ile Mücadele Semineri; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele Semineri verilmesi planlanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan Dini Yüksek İhtisas Merkezi ile işbirliği çerçevesinde öğrencilere 'Değerler Eğitimi' konulu seminerler düzenlenecek. Spor A.Ş. nin vereceği diyetisyen desteğiyle Sağlıklı Yaşam Seminerleri yapılacak; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü de olabilecek yangınların sebepleri ve yangına karşı alınması gereken önlemlere yönelik Yangın Önleme ve Söndürme Tatbikatları gerçekleştirecek. KAYMEK tarafından şehir merkezinde olduğu kadar ilçelerde de yaz okulu faaliyetleri yapılıyor. Bu çerçevede bütün ilçelerde bulunan 15 İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinde gerçekleşecek olan yaz okulunda, 28 farklı branşta kurs düzenlenecek. LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine hızlandırılmış Türkçe ve Matematik dersleri verilerek öğrencilerin sınav başarı düzeyleri artırılacak. 814 yaş grubuna ise Kur’anı Kerim, Temel Dinî Bilgiler ve Değerler Eğitimi verilecek. Ayrıca tesis imkânları dahilinde bütün öğrencilere yönelik Robotik Kodlama ve Akıl Oyunları dersleri verilecek; Futbol, Yüzme, Jimnastik, Tenis, Oyun Salonu Etkinlikleri, Parkur Yarışları, Okçuluk, Voleybol, Basketbol, Badminton ve Kick Box gibi sportif faaliyetler dahilinde Resim, Ebru, Takı Tasarım, Bağlama, Gitar, Keman ve Halk Oyunları gibi sanatsal faaliyetler çerçevesinde ise kültür, tarih ve bilim gezileri ile doğa yürüyüşleri gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenerek öğrenciler eğlendirilmek suretiyle eğitilecek.
Pek çok alanda Kayserililerin eğitim, kültür ve sanat ihtiyacına cevap veren ve hizmet yelpazesini her geçen yıl zenginleştiren KAYMEK, Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri’nde 2 bin 300, Gençlik Merkezleri’nde 3 bin ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri’nde ise 3 bin olmak üzere yaz okullarında toplamda 8 bin 300 kişiye eğitim hizmeti sunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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