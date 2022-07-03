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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor’da 3 oyuncunun lisans çıktı

İHA

Kayserispor’da 3 oyuncunun lisans çıktı

Kayserispor’un yeni sezon öncesi yeniden anlaşmaya vardığı üç ismin lisansı çıkartıldı.
Süper Lig'de mücadele edecek takımlardan birisi olan Kayserispor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Günde çift antrenman ile hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda yeniden anlaşma yapılan Mustafa Pektemek, Dimitrios Kolovetsios ve kaleci Cenk Gönen’in lisansı çıkartıldı.
Diğer oyuncuların lisansları hafta içerisinde çıkartılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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