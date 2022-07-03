Ultra Sky Trial Dağ Maratonu ödül töreni yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ultra Sky Trial Dağ Maratonu ödül töreni yapıldı

İHA

Ultra Sky Trial Dağ Maratonu ödül töreni yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan Avrupa’nın en yüksekte biten dikey koşusu Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu Vertical Kilometer (VK) yarışmasında dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Büyükkılıç Erciyes’te, esnafları da ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi’nde bu sene 6’ncısı düzenlenen Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu Ödül Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, sponsor firma yetkilileri ve sporcular katıldı. Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde Middle Earth Travel organizasyonu ile Corendon Airlines isim sponsorluğunda ve Decathlon, Das3917 Otel, Megasaray Otel, Argeus Events, Zuber, Meysu, Hüma Hastanesi, SPX, Merrell destekleri ile gerçekleşen Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu’nun ödül töreninde, Erciyes’te yaptıkları yatırımların doğru olduğu anlayışı içerisinde keyif aldıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Artık Kayseri’miz ulusal ve uluslararası bazda değişik etkinliklere ev sahipliği yapmak suretiyle Erciyes’imiz sadece bir kayak merkezi olmaktan öte gerek bireysel, gerekse grup sporlarının merkezi haline getirme yönündeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bakın az önce Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün otobüsü geçti. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nden geliyoruz. Orada 5 tane lig takımı kamp yapıyor. Dolayısıyla bizler de yaptığımız yatırımların doğru olduğu anlayışı içerisinde keyif alıyoruz. Daha fazlasını yapmak adına da irade gösteriyoruz” diye konuştu. Sporun, barış, kardeşlik, dayanışma, hoşgörü ve dostluk olduğunu ifade eden Büyükkılıç, dereceye hak kazanan, kazanamayan tüm yarışmacıları tebrik ederek şunları dile getirdi;
“Sizleri seviyoruz. Spor barış demek, kardeşlik demek, dayanışma demek, hoşgörü demek, dostluk demektir. O açıdan dereceye giren dostları tebrik ediyorum, inşallah Erciyes’imizin bu güzel havasını solumak ve depolamak üzere teşrif eden değişik ülkelerden dostlara ve ülkemizin içerisindeki değişik illerden gelen canlarımıza teşekkür ediyorum. Bildiğim kadarıyla 5 kategoride yarış var, 200 civarında yarışmacı var, dolayısıyla bunlar bizi yüreklendiriyor, sağ olun var olun dereceye girenleri girmeyenleri, hepinizi tebrik ediyorum.”
Büyükkılıç, sponsor firmalara da teşekkür ederek Türkiye’den ve yurt dışından 200 yarışmacı içerisinde dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi. Büyükkılıç, Erciyes’te yarışmacılarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu Ödül Töreni dolayısıyla bulunduğu Erciyes’te esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla da sohbet etti. Tek tek esnaf ve vatandaşlar ile ilgilenen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunurken, vatandaşlara da keyifli vakit geçirmeleri dileklerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi
YEREL HABERLER Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile ...
Başkan Büyükkılıç, özel öğrencilerin karnelerini dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, özel öğrencilerin karnelerini ...
Kayseri itfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan: “Acil durum ekipleri olarak vakalara anında ulaşmaya gayret gösteriyoruz”
YEREL HABERLER Kayseri itfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 ...
Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır ...
Hacı Cemil Caddesine modern görünüm
YEREL HABERLER Hacı Cemil Caddesine modern görünüm
Kayserispor maçları, kadınlara ücretsiz Öğrencilere de yüzde 50 indirim var
YEREL HABERLER Kayserispor maçları, kadınlara ücretsiz Öğrencilere ...
Kayserispor 30 futbolcuyla kampa girdi
YEREL HABERLER Kayserispor 30 futbolcuyla kampa girdi
Kayserispor’da 3 oyuncunun lisans çıktı
YEREL HABERLER Kayserispor’da 3 oyuncunun lisans çıktı
Develispor 8 futbolcu ile anlaştı
YEREL HABERLER Develispor 8 futbolcu ile anlaştı
Talasgücü forvete takviye yaptı
YEREL HABERLER Talasgücü forvete takviye yaptı
TVF Efeler Ligi Develi Belediyespor’da 12 transfer birden
YEREL HABERLER TVF Efeler Ligi Develi Belediyespor’da 12 transfer ...
Kar tüneli üzerlerine çöktü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kar tüneli üzerlerine çöktü: 2 yaralı
Yaşadığı villada ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşadığı villada ölü bulundu
KAYMEK Yaz Okulu'ndan 8 bin 300 kişiye eğitim
YEREL HABERLER KAYMEK Yaz Okulu'ndan 8 bin 300 kişiye eğitim
İş yerine operasyon, çalıntı 2 ton 624 kilo kablo bulundu
YEREL HABERLER İş yerine operasyon, çalıntı 2 ton 624 kilo kablo ...
Tekden Ortaokulu öğrencilerinden LGS'de büyük başarı Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden: "Tekden Koleji, etkili çalışmalarıyla öğrencilerini geleceğe hazırlamanın mutluluğunu yaşamaktadır"
YEREL HABERLER Tekden Ortaokulu öğrencilerinden LGS'de büyük ...
Esnafa 'gurbetçi' dopingi KTO Başkanı Ömer Gülsoy: “Gurbetçilerimizin gelişi ile bütün sektörlere canlılık geliyor”
YEREL HABERLER Esnafa 'gurbetçi' dopingi KTO Başkanı Ömer ...
Kardeş Şehir Misrata, Kayseri’den memnun ayrıldı
YEREL HABERLER Kardeş Şehir Misrata, Kayseri’den memnun ayrıldı
Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri OSB Başkanı Mehmet ...
Yağmur barajlara yaradı Kuşçu Mahalle Muhtarı Ali Osman Uslu: “Yağan yağmurlarla beraber baraj suyumuz 30-40 metre yükseldi”
YEREL HABERLER Yağmur barajlara yaradı Kuşçu Mahalle Muhtarı Ali ...
Başkan Büyükkılıç'tan amatör spor kulüplerine 350 bin TL'lik destek
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan amatör spor kulüplerine 350 bin ...
Zihinsel engelli vatandaşlar geleneksel bahar şenliklerinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Zihinsel engelli vatandaşlar geleneksel bahar ...
Metin Diyadin: Transfer yasağımızın kalkmasıyla diğer oyuncuların katılımını bekliyoruz
YEREL HABERLER Metin Diyadin: Transfer yasağımızın kalkmasıyla diğer ...
Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi sona erdi
YEREL HABERLER Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.