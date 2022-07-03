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“Sağlık çalışanına kalkan el milletin vicdanına kalkmıştır” Sağlık-Sen Kayseri'de Hakan Keser yeniden başkan seçildi Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: “Sağlık çalışanına şiddetin katalog suçların arasına alınması Türkiye’de devrim niteliğinde bir karardır”

İHA

SağlıkSen Kayseri Şube Başkanlığı 6'ıncı Olağan Genel Kurulunda Hakan Keser, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Genel kurula katılan SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık çalışanlarına eğer bir el kaldırılırsa biz o eli milletin vicdanına kaldırılmış bir el olarak görüyoruz. Sağlık çalışanlarını koruyacak, kollayacak kanuni düzenlemeler elbette yapıldı. Katalog suçların arasına alınmış olması gerçekten Türkiye'de devrim niteliğinde bir karardır" dedi.

“Sağlık çalışanına kalkan el milletin vicdanına kalkmıştır” Sağlık-Sen Kayseri'de Hakan Keser yeniden başkan seçildi Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: “Sağlık çalışanına şiddetin katalog suçların arasına alınması Türkiye’de devrim niteliğinde bir karardır”

SağlıkSen Kayseri Şube Başkanlığı 6’ıncı Olağan Genel Kurulunda Hakan Keser, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Genel kurula katılan SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, ”Sağlık çalışanlarına eğer bir el kaldırılırsa biz o eli milletin vicdanına kaldırılmış bir el olarak görüyoruz. Sağlık çalışanlarını koruyacak, kollayacak kanuni düzenlemeler elbette yapıldı. Katalog suçların arasına alınmış olması gerçekten Türkiye’de devrim niteliğinde bir karardır” dedi.
Kayseri Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen genel kurula Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, SağlıkSen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, SağlıkSen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, SağlıkSen şube başkanları, sendika üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda konuşan SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, ”Sağlık teşkilatı olarak bizler çok zorlu süreçlerden geçtik. Pandemi 2 yıl kabus gibi üzerimize çökmüştü. O süreçler içerisinde sosyal medyaya bakamaz duruma gelmiştik. Birçok arkadaşımız Covid19’a yakalanıyordu, hastalanmıştı. Duygusal olarak çöküntüler yaşıyorduk. Bir taraftan Covid19 ile mücadele, diğer taraftan kendi sağlığınız, aileniz ve her şeyinizi düşünmek zorundaydınız. Böyle çelişkiler içerisinde koca 2 yılı atlattık ama sağlık çalışanları gerçekten bu süreç içerisinde çok dirayetli bir şekilde bu süreci de atlatmışlardır. Ben sağlık çalışanlarının hangi görevde olurlarsa olsunlar çok başarılı insanlar olduklarını tecrübeyle tespit etmiş bir insanım. Bizim SağlıkSen olarak mücadelesini verdiğimiz en önemli konulardan birisi, şiddet konusuydu. Biz sağlıkta şiddetin kesinlikle ve kesinlikle ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarına eğer bir el kaldırılırsa biz o eli milletin vicdanına kaldırılmış bir el olarak görüyoruz. Sağlık çalışanlarını koruyacak, kollayacak kanuni düzenlemeler elbette yapıldı. Katalog suçların arasına alınmış olması gerçekten Türkiye’de devrim niteliğinde bir karardır. Dünyadaki örnek kararlardan daha üzeri bir karardır. Ancak bu kararın karşılık bulabilmesi için aynı zamanda da toplumun bu işe sahip çıkması gerekiyor. Sağlık çalışanlarının yalnız olmadığının hissedilmesi gerektiğini, bir sağlık çalışanına şiddet uygulamayı aklından geçirecek olan bir kişinin bunun karşılığında çok büyük bir ceza alacağını, toplumda tecrit edileceğini bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sağlık çalışanlarının şiddete karşı toplum tarafından da yalnız bırakılmaması gerektiğini buradan ifade etmek isterim” dedi.

“Her yıl düzenli olarak 6070 bin sağlık çalışanının istihdamı elzemdir”
Sağlık çalışanı istihdamının artırılarak, sağlıkta yükün hafifletilmesi gerektiğini dile getiren SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş ise, her yıl 6070 bin kadar sağlık çalışanının sektöre kazandırılması gerektiğini söyledi. Durmuş, "Biz sağlık hizmetini kamu adına veriyoruz. Bir sağlık hizmetinde yapmış olduğumuz müdahaleler sonucunda gelişen komplikasyonların faturasını sağlık çalışanlarına kesmek asla doğru değildir. Bu noktada da yapılmış olan düzenleme bilerek ve isteyerek, kasti olarak bir suç ve kusur işlenmediği sürece sağlık çalışanları tazminat ödemeye mahkum edilmeyecek. Bu iki kazanımın altında da SağlıkSen teşkilatının isteği, arzusu, ısrarlı takibi sonucu çözüme kavuşmuş olan iki tarihi ve kritik konudur. Bir diğer konu 3600 ek gösterge düzenlemesinin MemurSen olarak tüm çalışanları kapsayacak şekilde yapılmasını arzu ediyorduk. Bu noktada mücadelemiz vardı. Allah’a şükürler olsun ki kamu çalışanlarının yüzde 90’a yakın önemli bir kesiminin çerçeve içerisine alındığı, her bir çalışan arkadaşımızın emekli maaşlarını ve tazminatlarını çok ciddi oranda artıran önemli bir düzenleme yapıldı. Ancak yüzde yüz yeterli mi, değil. Eksik kalan yönleri var. Biz bu yönlerle alakalı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir diğer sorun ise sağlık çalışanı istihdamının yeteri düzeyde olmamasıdır. Sağlık çalışanı istihdamının mutlak suretle artırılarak, yükünün hafifletilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Her yıl düzenli olarak 6070 bin sağlık çalışanının istihdamı elzemdir” ifadelerini kullandı.
Pandemi döneminde birçok kurumun problem yaşadığını ancak en çok da sağlık sektörünün yükü çektiğini belirten Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ise, “Çok ağır bir pandemi dönemi geçirdik. Biz Kütahya’da 5 kardeşimizi kaybettik. Hepimiz için zor zamanlardı. Bu pandemi döneminde birçok kurum ciddi mücadeleler verdi ama sağlık sektörü bunun başında gelmekteydi. Asıl yükü çeken kurumdu. Bu uğurda da insanlar gerçekten canını ortaya koydu. Dile kolay geliyor belki ama hiç de kolay değildi. İnsanlar evlatlarından uzak bir şekilde aylarca evlerine gitmediler. Bu kişiler sizlerin arasında da vardır. O mücadeleyi verirken de hayatlarını yitiren kardeşlerimiz oldu. Bu şehitlerimizi de sizlerin huzurunda rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.
SağlıkSen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser de, “Yönetim kurulunda görev alan tüm arkadaşlarımla sahadayız. Sahanın taleplerine kulak veriyor ve çözüme ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Yolumuz uzun yapacak daha çok işimiz var. Durmadan yorulmadan koşmaya, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için mesai harcamaya devam edeceğiz” dedi.
Öte yandan SağlıkSen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser tek aday olarak girdiği ve 162 sendika üyesinin oy kullandığı seçimde yeniden başkan seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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