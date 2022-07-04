Mısır sulamaya giden genç ölü bulundu

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde babasıyla mısır sulamaya giden 27 yaşındaki genç suyun içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Elbaşı mahallesinde babasıyla birlikte mısır sulamak için tarlaya giden Alaaddin K. (27), bir süre sonra babası tarafından suyun içerisinde hareketsiz bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alaaddin K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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