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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor kampına ziyaret

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenman yapan Yukatel Kayserispor'u ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, 5 lig takımının Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde olmasının, yapılan yatırımın doğru olduğunun göstergesi kabul edileceğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor kampına ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde antrenman yapan Yukatel Kayserispor’u ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, 5 lig takımının Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde olmasının, yapılan yatırımın doğru olduğunun göstergesi kabul edileceğini ifade etti.
Erciyes’teki etkinliklerin 12 ay boyunca sürdürülmesi ve spor ile sporcuya katkı sağlaması adına hayata geçirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde antrenman yapan Yukatel Kayserispor’a gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Büyükkılıç’a, Yukatel Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Berna Gözbaşı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da eşlik etti. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki Yukatel Kayserispor’un antrenmanına yaptığı ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin önemli ve anlamlı bir yatırım olarak Erciyes’i bütünleştirdiğini vurguladı. 5 takımın burada kamp yaptığının altını çizen Büyükkılıç, şöyle konuştu;
“Şu anda Kayseri’mizde 5 lig takımının burada olmuş olması, yaptığımız yatırımın doğru olduğunu, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’miz önemli ve anlamlı bir proje olarak Erciyes’i bütünleştirirken, kayak merkezimizle birlikte hizmetleri yaz aylarına da yayan bir yaklaşım ile hakikaten bizler de motive oluyoruz, keyifleniyoruz. Görüldüğü gibi diğer gerek kapalı tesislerimiz, gerekse ilave altı tane sahamızın yapımı devam ediyor. İnşallah hakikaten burası Türkiye’mizde önemli kamp merkezi olarak yüksek irtifa merkezi bağlamında, yurt dışına gereksiz yere kaynaklarımızın aktarılmasını da böylece engellemiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kayserispor’umuzun da antrenmanlarını burada izledik. Kendilerine değerli, hocamıza, başkanımıza ayrıca başarılar diliyoruz.”
Yukatel Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Berna Gözbaşı da, Kayseri’de böyle güzel bir tesisin olmasının çok gurur verici olduğunu ifade ederek; “Bugün Yüksek İrtifa Kampımızda kamp çalışmalarımıza başladık. Kayseri’mizde böyle güzel bir tesisin olması çok gurur veriyor. Hocalarımız da tespiti bu sahalarımız büyüdükçe, yüksek irtifa kampının kapasitesi arttıkça artık dünyanın tercih edilen bir kamp merkezi olacağı görüşünde. Çünkü yabancı takımlarla da görüşüyorum. Her görenin görüşü bu yönde. İnşallah faydalı, verimli bir kamp olur. Takımımıza da bu kampta ve sezonda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise merkezi çok beğendiklerini ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin bir, iki sene içerisinde Türkiye’nin kamp merkezi olacağını düşündüğünü kaydederek; “Gerçekten biz burayı çok beğendik. Çok güzel bir oluşum var burada. İnşallah aşağıdaki kompleks de en kısa zamanda biterse ben bir, iki sene içerisinde Erciyes İrtifa Merkezi’nin yazın, Türkiye’nin kamp merkezi olacağını düşünüyorum. Çok ciddi takımların geleceğini düşünüyorum. O yüzden Kayseri insanının buraya sahip çıkması, burayı ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yatırımlarından dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onu burada görmek her zaman güzel. Şeref verdiniz başkanım. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde merkezde incelemelerde bulunarak, antrenmanları da izledi. Büyükkılıç, futbolcu ve teknik ekiple de görüşerek onlara tatlı ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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