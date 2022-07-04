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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

İHA

Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Pazarı ve Kesim Alanında hazırlıkları yerinde inceleyerek, yeni yapılan büyükbaş kesim parkurunu test ettiklerini söyledi.
100 bin metrekare alanda nezih, tam donanımlı bir kurban pazar yerini Kayserililerin hizmetine sunduklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Kurban satış yeri ve kesim alanımızda bu sene çok güzel bir faaliyet içerisindeyiz. 100 dönümlük bir alanda otopark, mescit, tuvalet ve banyosundan, gıda ürünleri satış reyonlarından, büyükbaş kesim yerlerine kadar her şey tamamlandı. İki farklı büyükbaş kesim yerini yaparak tamamladık. Deneme kesimlerini yaptık, sorunsuz çalışıyor. Türkiye’nin en büyük ve teknolojik kesim alanlarından birini Melikgazi’mize kazandırdık. İnşallah sabah bayram namazıyla birlikte kurban kesimleri burada bağışlayacak. Burada kesimler yapılması için vatandaşlarımız sıraya girip numara alarak büyükbaş hayvanını hızlı bir şekilde kesecek. Küçükbaş hayvan kesimi içinde 50 farklı noktada hazırlıklarımızı yaptık orada da kesim yapılacak. Şu anda yaklaşık 180 büyükbaş ve küçükbaş hayvan satış noktamız kurban satışı yapan esnafımıza verildi. Satışlar devam ediyor. Herkesi bekleriz. Buraya saat başı otobüslerimiz var. Mimarsinan Organize Sanayi’nin hemen arkasında kuruldu. Dolayısıyla burası çok nezih güzel bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine hazır. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, çok güzel bir çalışmayı burada tamamladılar. Bu vesileyle yaklaşan Kurban Bayramı’nızı da tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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