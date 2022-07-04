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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HAGİAD’dan Başkan Özdoğan'a ziyaret

İHA

HAGİAD’dan Başkan Özdoğan'a ziyaret

Geçtiğimiz hafta genel kurulunu tamamlayan HAGİAD yönetimi, Başkan Özdoğan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Özdoğan, HAGİAD’ın Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesinde küresel bir oyuncu olduğunu belirtti.

Ziyarette konuşan HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, yapılan genel kurulda kendilerine destek veren Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’a teşekkür etti. Erkan, "HAGİAD olarak yeni dönemde inşallah 7 kişilik olan yönetim kurulumuzu 11’e çıkardık. Yeni dönemde en büyük amacımız genç HAGİAD’lılarla beraber ülkemiz adına katma değer sağlayacak faaliyet ve etkinliklerde bulunup daha güzel işler yapmaya gayret etmek olacak" ifadelerini kullandı.
Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özdoğan, HAGİAD’ın Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesinde küresel bir oyuncu olduğunu belirterek, "hacılar Genç İşadamları Derneğimizin yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. HAGİAD yıllar öncesinden kurulan ilçemize, ilimize, ülkemize katkı veren bir kuruluş. Bu dönemde birçok meslek gurubundan insanın yeni yönetimde güzel işler yapacağına dair bir görüntü oldu. İnşallah bizde bundan sonra derneğimizin her zaman yanında olacağız. Derneğimiz daha güçlü daha emin adımlarla ilerliyor. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.
Ziyarette HAGİAD başkanı Fatih Erkan Başkan Özdoğan’a günün anısına saat hediye etti.

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