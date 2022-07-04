TÜMSİAD Kayseri Kariyer'de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Koordinatör Şubesi arasında ‘Kayseri Kariyer Projesi’ iş birliği ek protokolü imzalandı.



TÜMSİAD Kayseri Şubesi’nde gerçekleştirilen imza törenine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayer Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştiraklar Daire Başkanı Cenani Ayaydın,

TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı katıldı. İmza töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayer Özsoy, “İnşallah Kayseri’de iş arayan hemşerilerimize kariyer merkezi olarak TÜMSİAD ile beraber daha da güçlü bir şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Akıllı şehircilik platformunda Kayseri Kariyer Merkezi’nin kullanıcı sayısının giderek artması da bizi mutlu ediyor. Ben bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı ise, “Kayseri Türkiye’nin güzide ve önemli şehirlerinden bir tanesi. Bu noktada Kayserimizi gelişebilmesi adına STK ve SİAD’ların üzerlerine düşen fazlaca görev var. Bu noktada bizde bir iş adamları derneği olarak, belediyemizin etkin rol aldığı platformun içerisinde olabilmek adına ve Kayserimizde istihdamı artırabilmek adına istihdam seferberliği içerisinde yer alabilmek adına bugün kayserikariyer.com’ da olma gayreti içerisine girdik. Bununla alakalı olarak da değerli protokolümüzle beraber bugün kayserikariyer.com içerisine girebilmek adına protokol imzalayacağız” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştiraklar Daire Başkanı Cenani Ayaydın da, “Arkadaşlarımızla birlikte her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. 24 saat esasına göre bize yönlendirildiği taktirde her zaman gelen vatandaşımıza yardımcı olabilme adına elimizden geleni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iki kurum arasında Kayseri Kariyer Projesi iş birliği ek protokolü imzalandı.

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