Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off: Sungur FK: 1 - Erkiletspor: 0

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Kayseri 1. Amatör Küme PlayOff maçında Sungur Futbol Kulübü, 80.dakikada attığı golle Erkiletspor’u 10 yenerek Süper Amatör Küme’ye yükseldi.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Volkan Oğuz, Abdulkadir Keğin, Nail Berkant Sarıkaya

Sungur FK: Mehmet Can Keser, Emircan Yıldırım, Mehmet Fatih Sönmez, Mert Akgöz, Erdin Kaynar, Erhan Vurdem, Cengiz Eşme, (Dk.90 Altuğ Karahançer), Murat Kıraç, Berkay Arı, (Dk.58 Mehmet Kıraç), Mehmet Ali Öncü, Halil Aladağ (Dk.90 Mehmet Kurtuluş)

Erkiletspor: Ahmet Şahin Demir, İlker Toprak, Gazi Hançer, Hüseyin Yalçın, Âdem Yerli, Emircan Irmak (Dk.82 Baki Öztoprak), Sefa Uludağlar (Dk.85 Burhaneddin Börklü), Fatih Emre Taş, Mikail Akdaş, (Dk.82 Özgür Uludağ), İbrahim Sadri Şimşek, Muammer Savaş

Gol: Halil Aladağ dk.80 (Sungur FK)

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