Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off Kayseri Simya Koleji: 1 - Erciyesgücü FK: 0

Kayseri Birinci Amatör Küme PlayOff ikinci maçında Kayseri Simya Koleji, rakibi Erciyesgücü FK’yı son dakikada attığı golle 10 yenerek adını bir üst lige yazdırdı.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Ulu, Serkan Yıldırım, Hakan Çam
Kayseri Simya Koleji: Fehim Çakmak, Yasin Dumlu Kadir Yılmaz, Umut Akyol, Alperen Temizyürek, Abdurrahim Çopur, Tugay Taşoluk, İsmail Aydoğdu, Ahmet Köksal, Kadir Aras, Tahsin Eraslan
Erciyesgücü FK: Osmancan Demirtaş, Emin Sezer, İnanç Albayrak, Gökhan Yeşilbaş, Musa Güneş, Çağatay Duran, Ahmet Turan Özbek, Samet Can Seven, Burak Çizmeciler, Adem Halis
Gol: Umut Akyol dk.90 (Kayseri Simya Koleji)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.