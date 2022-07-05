Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off Kayseri Simya Koleji: 1 - Erciyesgücü FK: 0

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Birinci Amatör Küme PlayOff ikinci maçında Kayseri Simya Koleji, rakibi Erciyesgücü FK’yı son dakikada attığı golle 10 yenerek adını bir üst lige yazdırdı.



Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Ulu, Serkan Yıldırım, Hakan Çam

Kayseri Simya Koleji: Fehim Çakmak, Yasin Dumlu Kadir Yılmaz, Umut Akyol, Alperen Temizyürek, Abdurrahim Çopur, Tugay Taşoluk, İsmail Aydoğdu, Ahmet Köksal, Kadir Aras, Tahsin Eraslan

Erciyesgücü FK: Osmancan Demirtaş, Emin Sezer, İnanç Albayrak, Gökhan Yeşilbaş, Musa Güneş, Çağatay Duran, Ahmet Turan Özbek, Samet Can Seven, Burak Çizmeciler, Adem Halis

Gol: Umut Akyol dk.90 (Kayseri Simya Koleji)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.