Kayseri 1.Amatör Küme Play-Off Yerköyspor: 0 - Kocasinan Yemlihaspor: 2

Kayseri Birinci Amatör Küme PlayOff maçında Kocasinan Yemlihaspor, Yerköyspor’u 20 mağlup etti ve Süper Amatör Kümeye yükseldi.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Tolga Selvi, Selahattin Ak
Yerköyspor: Talha Özkan, Mustafa Tellioğlu, M. Arif Atılgan, Ahmed Asaa (Dk.15 Onur Kişi), Ali Benli, A. Furkan (Dk.77 Adem Erül), Murat Doğan (Dk.46 Ahmet Tidim), Emin Karaca, Metehan Yörükoğlu, Sıddık Gülsezen (Dk.77 Onur Bağcı ), Erhan Altuntaş (Dk.46 Samet Erül)
Kocasinan Yemlihaspor: Altay Öztürk, Mehmet Can Gülay, Mustafa Yıldırım, Serhat Özdemir, Ömer Yasin Evler, Ferdi Yılmaz (Dk.55 Yusuf Berat Özbilek). Kadir Oğuz (Dk.80 Hüseyin Pekşan), Murat Çift, Ahmet Arsoy, Mustafa Bartu (Dk.55 Resul Salma), Adem Yönel (Dk.85 Aşkın Okur)
Goller: Adem Yönel dk.30, Resul Salma dk.74 (Kocasinan Yemlihaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.