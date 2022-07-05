Yaralı kuşlar tedavi ediliyor

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kayseri’de bulunan yaralı kuşlar, gerekli bakım ve rehabilitasyonları için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Develi ilçesi Orman İşletme personelleri tarafından bakıma muhtaç şekilde bulunan baykuş ve Talas ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yaralı gökdoğan, gerekli bakım ve rehabilitasyonları için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Harikalar Diyarı veteriner hekimlerine teslim edildi.

Kuşların tedavileri tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı bildirildi.

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