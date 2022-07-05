Bilgisayar alışkanlığını yendi, LGS’de şampiyon oldu

Kayseri’de bilgisayar alışkanlığını kitap okuyarak yenen 8’inci sınıf öğrencisi Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi.

Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Harun Harman, 7’inci sınıfta öğretmenlerinin yaptığı motivasyon konuşması ile LGS’ye çalışması gerektiğini anladı. Öncesinde sürekli bilgisayar ve telefon ile zaman geçiren Harman, alışkanlıklarını kenara bırakarak kitap okumaya başladı. 1.5 sene gibi kısa bir zamanda sınava hazırlanan Harun Harman, LGS’de bütün sorularu doğru cevaplayarak Türkiye şampiyonları arasına girdi.

Başarı hikayesini anlatan Harman, “İlk başlarda hafif şekilde soru çözmeyle başladım. 80100 arasında soru çözüyordum. En başta çok soru çözersem sıkılabilirdim. Daha sonra her ay soru çözmeyi git gide artırdım ve son aylara doğru 200 üstü soru çözmeye başladım. Soru çözmenin yanında bana yardımcı olan şeylerde kitap okumaktı. Çünkü kitap okumak okuduğunu anlamada çok faydalı bir şey. Bu sadece paragraf için geçerli değil, matematik ve fen dersinde de çok işime yaradı. Mesele farklı bir kişi o paragrafı 56 kez okuyorsa kitap okuyan kişi bir okuyuşta anlayabiliyor. Bu da çok iyi vakit kazandırıyor. Ben 7’inci sınıfta baya bilgisayar oynuyordum. Online eğitimden dolayı bilgisayara baya alışmıştım. Sonrasında yüz yüze eğitim başlayınca ilk denememizi yaptılar. O zaman baya sonuç elde ettim. O sıra hocalar motivasyon konuşması yaptılar. İşin ciddiyetini anladım. Sonrasında bilgisayarı ve telefonu kaldırdım. ‘Bilgisayarsız nasıl yapacağım’ diye düşünürken kitaplarla tanıştım ve o günden itibaren kitap okumaya başladım. Bu şekilde bilgisayarın bıraktığı o boşluğu kapattım. Benim için çok yararlı oldu” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Harun Harman, “LGS’yi çok abartmayın. Ben 7’inci sınıfta LGS’yi çok zor bir sınav olarak görüyordum ama çok korkuyordum. Emin olun girdiğiniz denemelerden çok daha kolay olacak. O yüzden abartarak çok stres yapmayın” şeklinde konuştu.

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