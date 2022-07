Başkanlardan kurban öncesi ‘hijyen’ uyarısı KTB Başkanı Recep Bağlamış: “Vatandaşlarımız belediyelerin gösterdiği yerlerde kesimlerini yapmalı” Kasaplar Odası Başkanı Bayırbaş: “Kasaplar dışındaki yerlerde kıyma çektirilmemeli” Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: “Resmi kesim yerlerinde veteriner gözetiminde kesim yaptırılmalı”

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen basın toplantısında oda başkanları tarafından Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara hijyen ve korsan kesim konusunda uyarılar yapıldı.



Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan basın açıklamasına Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Kasaplar Odası Başkanı Mustafa Bayırbaş ve şube müdürleri katıldı. Hijyen kurallarına uymayan yerlerin gerekli yerlere şikayet edilmesi gerektiğini söyleyen KTB Başkanı Recep Bağlamış, “İl müdürümüz ve Kasaplar Odası Başkanımızla yapmış olduğumuz istişare sonucunda vatandaşlarımızın kurban alırken ve kurban sonrasında bu etleri en iyi şekilde evlerine ulaştırmanın hijyen yollarını birlikte istişare ettik. Kayseri Ticaret Borsası olarak Kurban Bayramı'nda kıymetli vatandaşlarımızın kurban alırken kurban vasfını taşıyan hayvanları tercih etmelerini ve bu hayvanların kesmeyle ilgili hijyen şartlarına uyan mezbahalar belediyelerimizin göstermiş olduğu kesim yerleri ve özellikle besi çiftlerini tercih etmelerini önemle rica ediyorum. Kesim sonrası da biliyorsunuz kurbanın 4. gününe kadar kıyma çekme hizmeti oluyor. Burada özellikle şarküteri, kasap ve market dışında kıyma çekimi yaptırmasınlar. Hijyen kurallarına uymaları gerektiği noktasında özellikle buradan istirham ediyorum. Tarım il Müdürlüğümüz ve belediyelerimiz kıyma çekimiyle ilgili hijyen şartlarına uymayan ve ruhsatı olmayan yerlerle ilgili de kontrol ve cezai işlem uygulayacaktır. Bu noktada da vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uymayan yerleri Tarım İl Müdürlüğümüze ve belediyelerimize şikayet etmesi noktasında isteklerimiz var. Ben vatandaşlarımızın hayırlı, huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.



Kayseri Kasaplar Odası Başkanı Mustafa Bayırbaş da, “Kasaplar ve Besiciler Odası olarak bu sene inşallah tam bir tedbir yolu olarak belediyelerimiz ve tarım müdürlüğümüzle bir istişare yaptık. İnşallah bunu bir senelik hijyen hususunda sıhhatli olmayan o durumlardan, evlerden çıkarılan makinelerle et kesilmemek çektirmemesinde gayret çaba göstereceğiz. Belediyemizle de başkanlarımızın yanında istişare ettik. Benim bir ricam var. Bu iki gün içinde bayrama iki gün kala sokaklara, caddelere sıkı bir denetim yapalım. Çünkü şimdi şu durumda sokaklarda, caddelerde berber, marketler hep afiş açmışlar et çekilir diyerek. Gezdiğimizde her yerde görüyoruz bunları. İki gün önceden bir şey yapmamız şart olur. Kurban alırken mallar kurban kesilir kesilmez. Akli dengesi yerinde olan hayvan kesilir kurban olur. Kulağı kesik yarım, kuyruğu kesik olan mallar kesilmez. Bizim halkımızdan en şeyi isteğimiz de ilk önce malı alırken kulak küpelerine dikkat etmeleri lazım. Ağzından salya akmaması lazım. Bu hususlara çok dikkat edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.



Kesimlerin resmi yerlerde veteriner gözetiminde yapılmasının vatandaşlar için daha iyi olacağını söyleyen Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise, “Kurbanlarımızın özellikle belediyelerimizin belirlemiş olduğu resmi kesim yerlerinde kesilmesini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Çünkü bu alanlarda kesilecek olan kurbanlarda tazminata dayalı bir hastalık tespit edilirse bunlar oradaki veteriner ekiplerimiz tarafından rapor haline getirildikten sonrasında bakanlığımızca bu hayvanların bedellerinin yüzde 90’ına kadarını ödüyoruz. Bu çok önemli bir husus. Bir başka husus da şu, oradaki etlerin içerisinde olabilecek sıkıntılı bölgeler varsa yine hekim arkadaşlarımızın gözetimi altında bu etlerin işlenmesi ve hızlı bir şekilde soğuk zincire uyarak evlerimize nakledilmesi gerekir. Etlerin dinlendirilmeden özellikle soğuk zincirde bekletilmeden hemen işlenmesi, kıyma çekilmesi, etin kalitesini ve yeme kalitesini kesinlikle ortadan kaldırmaktadır. Buna da özellikle kurban kesen vatandaşlarımızın riayet etmesini bir kez daha belirtmek istiyoruz. Hızlı bir şekilde eğer tüketimi arz edilecekse de, saklanması düşünülüyorsa da soğuk zincire ya da kavurarak bir kenarda saklanmasını özellikle öneriyoruz. Bu işte ehil olan kişilerin kesmiş olduğu hayvanlar olan kişiler tarafından işlenmesi gerekir. Yani 365 gün içerisinde sadece bir gün et çeken, et işleyen ya da bu tür hizmeti vermeye çalışan kişi ya da kurumlar elbette ki çok büyük sıkıntılar oluşturmaktadır. Ülkemiz için çok büyük bir ekonomik kaynak, bir dini mecburiyeti yerine getirirken de ülkemizdeki o ekonomik bir kaynağı da ortaya çıkartmak zorundayız. Burada kasapların ya da etlerin doğru işlenmeden saklanması hususu göz önünde bulundurulursa eğer, bu ülkenin çok ciddi bir ekonomik kaybı demek olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.