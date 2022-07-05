Kayserispor deplasmanda başlıyor

Yukatel Kayserispor, yeni sezondaki ilk maçını deplasmanda oynayacak. Sarı kırmızılılar, ilk yarının son maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçı ile tamamlayacak.
Süper Lig 20222023 futbol sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. 19 takımın mücadele vereceği ve 38 hafta sürecek yeni sezonda her takım 18 maç yapacak. 19 takımdan birisi olan Yukatel Kayserispor’da lige deplasmanda start verecek ve sezonu evinde nokta koyacak. Sezonun 1.haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçla sezonu açacak olan SarıKırmızılılar, ligin 3.haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda, ligin 5.haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda, ligin 8. haftasında Trabzonspor ile evinde, 10.haftada Galatasaray ile evinde karşılaşacak. Kayserispor’un 20222023 sezonu ilk yarı fikstürü şu şekilde:
1.Hafta: Beşiktaş (D)
2.Hafta: İstanbulspor (İ)
3.Hafta: M. Başakşehir (D)
4.Hafta: Giresunspor (İ)
5.Hafta: Fenerbahçe (D)
6.Hafta: Antalyaspor (İ)
7.Hafta: Atakaş Hatayspor (D)
8.Hafta: Trabzonspor (İ)
9.Hafta: Ümraniyespor (D)
10.Hafta: Galatasaray (İ)
11.Hafta: Kasımpaşa (D)
12.Hafta: Adana Demirspor (İ)
13.Hafta: Gaziantep FK (D)
14.Hafta: Konyaspor (İ)
15.Hafta: BAY
16.Hafta: Alanyaspor (D)
17.Hafta: Karagümrük (İ)
18.Hafta: Ankaragücü (D)
19. Hafta: Sivasspor (İ)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.