Kuzenler ile dayılarını öldüren firari sanığın avukatına 'fezleke'



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan firari sanık Mehmet Yılmaz'ın (41) avukatı Emre Ayan hakkında, 'suçluyu kayırma' suçundan fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Olay, 3 Ocak'ta Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise 184 gündür yakalanamadı.

3 KEZ MÜEBBET TALEBİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Yılmaz hakkında ayrıca M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan ceza talep edildi. Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen M.Y. isimli arkadaşı hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı.

Dosyaya bakan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de Adalet Bakanlığı'na yazı yazarak kırmızı bülten talebinde bulundu. Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Yılmaz için yakalamaya yönelik tutuklama kararı istendi.

SUÇ DUYUSUNU SONRASI AVUKAT HAKKINDA FEZLEKE

Ölenlerin yakınlarından O.Y., savcılığa dilekçe vererek sanık Mehmet Yılmaz´ın avukatı Emre Ayan hakkında suç duyurusunda bulundu. O.Y. dilekçesinden Avukat Emre Ayan´ın cinayet sonrası firari Mehmet Yılmaz´ı bağ evinde sakladığı, onunla görüştüğünü ve yurt dışına kaçmasına yardım ettiğini iddia etti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Avukat Emre Ayan hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan soruşturma fezlekesi hazırlandı. Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezleke sonrası Avukat Ayan hakkında, dava açılıp açılmayacağına Bakanlığın fezlekede yaptığı inceleme sonrası karar verilecek.

Avukat Emre Ayan suçlamaları reddederek, "Bu fezleke avukatlık mesleğine ve savunma makamına açık bir saldırıdır. Bir hukukçu olarak meslek ilkeleri ve kanunla üzerimize yüklenmiş mesleki sır saklama yükümlülüğüme ve savunma hakkına karşı zorlama yoluyla yazılmış içeriğinde iddia bile olsa şahsı nasıl sakladığım nasıl kaçırdığım yönünde hiçbir delil ve anlatım bulunmayan bir hukuk garabetidir. Bir ceza avukatı şüphesiz müvekkiline yöneltilen okları kendi üzerine gerektiğinde çekip bunu göğüsleyebilmelidir. Bu durumu mesleğimin bir cilvesi olarak görüp alnım ak, vicdanım tertemiz bir şekilde savunma görevimi sonuna kadar şerefle yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-07-05 16:19:28



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