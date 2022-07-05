Samsunsporlu Yusuf Abdioğlu: Cumhuriyet´in 100'üncü yılında şampiyonluk en çok bize yakışacak



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri´de sürdüren Yılport Samsunspor'un yeni transferi Yusuf Abdioğlu, "Cumhuriyet´in 100'üncü yılında şampiyonluk en çok bize yakışacak" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de bulunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor. Kayseri kampının güzel geçtiğini ifade eden yeni transfer Yusuf Abdioğlu, "Samsun´daki kampımıza ben biraz geç katıldım ama Kayseri´deki kampa takımla birlikte geldik. Bizim için yorucu ve güzel bir kamp dönemi oluyor. Hocalarımız bizi sezona hazırlayabilmek için bu dönemde yükleniyorlar. Doğal olarak bizim de yorucu günlerimiz oluyor. Bizim de sezonda ayakta kalabilmek için bu kamp dönemine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Takım bütünlüğünün çok önemli olduğunu belirten Yusuf Abdioğlu, "Geçen sene Samsunspor´un iyi bir kadrosu vardı. Ama içeride bazı şeyleri galiba toparlayamadılar. Bunu gelirken bana da söylediler. Biz de bu ligin tecrübeli oyuncuları olarak bunu çok iyi biliyoruz ve buradaki birlikteliği çok iyi sağlamanız gerekiyor. Birliktelik sağlanmadıkça sezon içerisindeki çatlak sesler oluyor. Bu çatlak sesler belki ilkten gözükmüyor ama mağlubiyetten sonra gün yüzüne çıkıyor ve takıma çok büyük zararlar veriyor. Bu sene hep beraber arkadaşlarla buna dikkat ediyoruz. Ayrı ayrı takılmıyoruz. Birlikte eğlenmeye ve gülmeye çalışıyoruz. Takım bütünlüğü bizim için çok önemli" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN GÜZEL BİR YIL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Hedefinin Samsunspor´u Süper Lig´e çıkarmak olduğunu sözlerine ekleyen Yusuf Abdioğlu, "Benim bireysel hedefim ikinci planda. Öncelik takımın şampiyonluğu. Bu şehre gelmek benim adıma hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir zorluk. Çünkü kolay olmayacağını biliyorum. Bu şehirde yaşadığım, sevdiğim insanlar var. Onların da benden beklentisi var. Ondan dolayı benim iki kat yüküm var. İnşallah bu sezon sonunda bu yükü güzellikle taçlandırıp şampiyonluk kupamızı şehrimize getireceğiz. Buna inanıyoruz. Bunun için emek vereceğiz. Bizim için güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Birliktelikten güç doğacak. Şu an için kulüp içerisinde personeller ve yöneticiler bu bütünlüğü sağlamak için önemli bir özveri veriyor. İnşallah hocalarımız ile birlikte bunların hepsini aşacağız. Bu sene bizim için aile ortamında güzel bir yıl geçecek" şeklinde konuştu.

"SAMSUNSPOR BENİM İÇİN ÇOCUKLUK HAYALİYDİ"

Hayalinin Samsunspor´da oynamak olduğunu ve onu da gerçekleştirdiğini belirten Yusuf Abdioğlu, "Samsunspor, Süper Lig´deyken beni değerlendirdiler. O zaman sakatlanmıştım ve ameliyat olmuştum. O zamanlar ben çok iyi pozisyonda değildim ama biraz daha sabredilebilirdi. Sabredilmedi ve ben de kendim ayrıldım. Süre alamadığım için ayrılmak zorunda kaldım. Tabii ki de gönül kırgınlığım yok. O zaman çok zoruma gitmişti ama şimdi daha önemli yerdeyim. Şu anda şehrin en büyük markasındayım, Atatürklü armadayım. Samsunspor benim için çocukluk hayaliydi ve gerçek oldu. Futbol sayesinde çoğu hayalimi de gerçekleştirdim. En yüksek hayalim Süper Lig´de oynamaktı ve onu da gerçekleştirdim. Şu an Samsunspor´a geldim ve bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Şimdiki hedefim Samsunspor formasını terletip, hakkını verip Süper Lig´e çıkartmak ve inşallah da Süper Lig´de burada devam etmek" dedi.

"TARAFTARIMIZ BİZE İNANMALI"

Samsunspor´un büyük bir cami olduğunu kaydeden Abdioğlu, "Bunu inşallah Süper Lig´e çıktığımızda tüm Türkiye´de görecek. Karadeniz insanı biraz sabırsızdır. Siz çok iyi oynadığınızda kazanacaksınız diye bir şey yok. Kötü oynadığınızda da kaybedeceksiniz diye bir şey yok. Ama gol dakika 90´da da gelse 3 puan kazanıyorsunuz, 1´inci dakikada da attığınız zaman 3 puan kazanıyorsunuz. Taraftarımız bize inanmalı. Öncelikle bunu biz kendimiz sağlayacağız. Sahada o ruhu göstereceğiz. O ruhu gösterdikten sonra da hep birlikte başarılı olacağız. İnşallah Süper Lig´e çıkacağız. Cumhuriyet´in 100'üncü yılında da şampiyonluk en çok bize yakışacak" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-07-05 16:23:50



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