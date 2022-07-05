E-Spor eğitimi sona erdi

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Oran Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle hayata geçirilen ESpor Eğitimi Projesi sona erdi.



6 ay boyunca devam eden projede bin 680 kişiye ebeveyn, sporcu, antrenör ve yayıncı eğitimleri verildi. Projenin kapanışı sebebiyle yapılan turnuvada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi.

Ödül törenine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Dairesi Başkanı Tarık Karkınçam, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Oran kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, antrenörler ve sporcular katıldı.

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