Hafif ticari aracın çarptığı muhabir, kurtarılamadı (2)

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri´de, motosikletiyle seyir halindeyken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden muhabir Hamza Yüksel´in (25) ölümüyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir otomobil yolun sağ şeridinde durdu. Aracın durduğunu fark etmeyen Yüksel, otomobile çarpıp, yan şeride geçti. Bu sırada diğer şeritte seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 38 BY 865 hafif ticari araç, genç muhabire çarptı. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Erciyes Üniversitesi İletişİM Fakültesi´nden geçen yıl mezun olan Yüksel´in mezuniyet görüntüleri de ortaya çıktı. Yüksel´in mezuniyet töreninde öğretim görevlisinden diplomasını aldığı görüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi teslim alınan Yüksel, yarın Adana´da toprağa verilecek. (DHA)Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-07-05 20:03:24



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