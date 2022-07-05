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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

İHA

Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dut toplamak isteyen yaşlı adam, çıktığı ağacın dalının kopması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Ersözlü Sokak üzerinde meydana gelen olayda Mehmet Canberk (60), dut toplamak için ağaca çıktı. Talihsiz adam, bastığı dalın kırılması üzerine yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan Mehmet Canberk, sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Canberk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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