Başkan Büyüksimitçi: "Sanayicinin önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’ı ziyaretinde her geçen gün sanayicilerin öneminin anlaşıldığını belirtti ve sanayiciye hizmet etmenin büyük bir şeref olduğunu söyledi. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın da görevleri süresince en verimli şekilde hizmet edeceklerini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası heyetini yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hizmet binası girişinde karşıladı. Ziyarette Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’nin yanı sıra Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, meclis başkanlık divanı üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri de yer aldı.

Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Sanayiciye hizmetin çok büyük bir şeref ve sorumluluk olduğunu vurgulayan Büyüksimitçi, “Sizler bu sorumluluğu bilerek aday oldunuz. Sanayicinin önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Bu anlamda sanayicilerimize hizmet için sizlere her türlü desteği vermek bizler için bir görev” diye konuştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da seçimli olağanüstü genel kurulda sanayicinin verdiği mesajı aldıklarını ve hiçbir şekilde ötekileştirmeden tüm sanayicilere hizmet edeceklerini belirtti. Yalçın, 4 yıllık sürelerini en verimli şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

