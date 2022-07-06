Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor

Metin Diyadin: En kısa zamanda transfer yasağımızın kalkmasıyla, transferler de takıma katılmış olurOlcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tüm hızıyla sürdürüyor.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, geçen yılki kadrolarından 10-12 oyuncuyla beraber altyapıdaki oyuncularla kampın devam ettiğini söyledi. Transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirten tecrübeli teknik adam, transfer yasağının kalkmasıyla beraber diğer oyuncuların da kulübe katılmasını beklediklerini dile getirdi. Diyadin, "En kısa zamanda transfer yasağımızın kalkmasıyla, transferler de takıma katılmış olur" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Metin Diyadin'in açıklamaları
Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-07-06 10:27:25
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