Büyükşehir’in Yaz Bilim Kampları kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ve Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nde Yaz Bilim Kampları için kayıtlar başladı.

Bilim meraklılarının ilgisini çekecek hemen her konuda yaptığı etkinlikler ve Bilim Şenlikleri ile adından sıkça söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi, minik öğrencilere yönelik Yaz Bilim Kampları düzenliyor. Bu çerçevede Kayseri Bilim Merkezi’nde düzenlenecek Yaz Bilim Kampları için kayıtlar başladı. 20 kişi ile sınırlı olan Bilim Kamplarına, kayıtlar şahsen Kayseri Bilim Merkezi'nde yapılıyor.

19 Temmuz 2022’de başlayacak olan Yaz Bilim Kampları 1’inci Dönem Programı 8 ila 10 yaş grubuna hitap edecek. Kamp programında tanışma, drama, Scratch ile kodluyorum, doğayı keşfediyorum, güneş dünya ay modeli, 20 Temmuz 2022’de ise drama, maddelerin kimyası, tasarım atölyesi ve oryantiring etkinlikleri yapılacak.

Yaz Bilim Kampları 2’nci Dönem Programları 2122 Temmuz’da 11 ila 13 yaş gruplarına, 3’üncü Dönem Programları 2627 Temmuz’da 8 ila 10 yaş gruplarına ve 4’üncü Dönem Programları da 2829 Temmuz’da 11 ila 13 yaş gruplarına hitap edecek. Programlarda yine fen ve kimya deneyleri, tasarım atölyeleri gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.

Kayseri Bilim Merkezi, Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan, 100’den fazla deney düzeneği, Türkiye’nin 109 koltuk ile en yüksek kapasiteli planetaryumu, etkinlik ve eğitimlerin gerçekleştirildiği robotik, sanat ve fen atölyeleri, özel tasarım galerileri ile kütüphanesi ve ayrıca bilim kamp ve şenlikleri gibi etkinlikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.