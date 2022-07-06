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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir ile Valilik el ele veriyor, tarihe sahip çıkıyor

İHA

Büyükşehir ile Valilik el ele veriyor, tarihe sahip çıkıyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi ve turistik değerlerini yeniden ayağa kaldırmak için el ele vererek, çalışmalara devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, kaya kiliseleri ve vadisi ile ünlü Yeşilhisar’ın Erdemli Mahallesi’ndeki tarihi değerleri yeniden hayata geçireceklerini söylerken, Vali Çiçek ise önümüzdeki yaz Erdemli Vadisi’nin bir başka olacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği destekleriyle yürütülen çalışmalar çerçevesinde bölgeyi sık sık Vali Gökmen Çiçek ile ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Yeşilhisar gezisinde Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Bedirhanbeyoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, daire başkanları, Erdemli Mahalle Muhtarı Ahmet Çavuş, yatırımcılar ve vatandaşlar yer aldı.

“GÖNÜL İNSANLARININ BEKLENTİLERİNE CEVAP VERECEK ŞEKİLDE ZENGİNLEŞTİRMEYE ÖZEN GÖSTERİYORUZ”
Yeşilhisar Erdemli Vadisi’ndeki ziyaret çerçevesinde kaya kiliselerini, evleri, gerçekleştirilen çalışmaları ve doğal güzellikleri, Vali Çiçek ile birlikte inceleyen Büyükkılıç, gönül insanlarının beklentilerine cevap verecek şekilde Yeşilhisar’ı zenginleştirmeye özen gösterdiklerini ifade ederek, “Gerçekten Erdemli’mizin gönül insanlarının beklentilerine cevap verecek şekilde buradaki tarihi değerleri ortaya çıkaracak ve bir yeni destinasyon oluşturacak anlayış içerisinde Yeşilhisar’ımızı zenginleştirmeye özen gösteriyoruz. Biriz beraberiz, hep beraber Kayseri’yiz, hep beraber Yeşilhisar’ız hep beraber Erdemli’yiz. Bu anlayış içerisinde her şey Kayseri için” dedi.

“TURİZM HAZİNELERİNİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN ADETA BİR SEFERBERLİK BAŞLATTIK”
Başkan Büyükkılıç ile Erdemli Vadisi’ni ziyaretinde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise hafta sonlarında Kayseri’nin turizm ve kültürel değerlerini Başkan Büyükkılıç ile gezdiklerini ve turizm hazinelerini ortaya çıkarmak için adeta bir seferberlik başlattıklarını kaydederek, şöyle konuştu:
“Erdemli’de muhteşem bir vadideyiz. Gerçekten alanı gezdiğimde çok etkilendiğimi belirtmek istiyorum. Manastırlar, Sümela Manastırı’nı hatırlattı bana. Gizli kalmış, saklı kalmış devasa manastırlar, şapeller, kiliseler, kaya evleri kaya mezarları inanılmaz bir parkur şeklinde bir vadi ile karşılaştık. Hem yürürken ziyaret ettik, hem kültürel bir gezi, hem de yürüdüğümüz yerde belediye başkanımızla istişarelerde bulunduk.”

“KAYSERİ’NİN HER NOKTASINDA EMEĞİ OLAN BAŞKANIMIZ KÜLTÜREL DEĞERLERE DE ATLAMADAN YARDIM EDİYOR”
Vali Çiçek de, şehrin her yerinde, her noktasında emeği olan Başkan Büyükkılıç’ın kültürel değerlere de yardım ettiğini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızla gezerken talepleri aldık, hemen projelendirmeleri talimatını verdik. İkimiz de işbirliği içerisinde hemen yapacağız. Müze başkanlığının başlattığı kazılar Kurban Bayramı’ndan hemen sonra Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile başlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız az önce kültür müdürümüze her türlü desteği vereceğinin sözünü verdi, ben de kendisine teşekkür ediyorum. Şehrin her yerinde, her noktasında emeği olan başkanımız kültürel değerlere de atlamadan yardım ediyor. Biz de valilik olarak hem yürüyüş parkurları, hem alandaki temizleme çalışmalarına Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Kültür Müdürlüğümüz olarak destek olacağız” şeklinde konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ YAZ ERDEMLİ VADİSİ BİR BAŞKA OLACAK”
Başkan Büyükkılıç ile omuz omuza yürüdüklerini ifade eden Vali Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz iyi bir ekibiz. Hem belediye başkanıyla omuz omuza yürümemiz, iyi ekip olma, işlerin hızlı yürümesinde katkı sağlıyor. Hem de gerçekten burada Yeşilhisar Belediye Başkanımızın yerelden çok büyük destek vermesi, muhtarımızın atılganlığı, yine kaymakamımızın cevval bir kaymakam olması bizim elimiz çok kolaylaştırıyor. Ayrıca en büyük kolaylıklarımızdan birisi bunu itiraf etmeliyiz ki Kültür Müdürümüzün gerçekten Kayseri’ye olan aşkı ve mesleki tecrübesi. Yine Hamdi Elcuman Bey’in ve Gürcan Bey’in de muazzam bir tecrübe ve hızı var. Onlar da hem belediye başkanımızın ekibi olarak hem bizdeki arkadaşlarla beraber o hızları birleşince bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Bütün açık yüreklilikle söylüyorum, önümüzdeki yaz Erdemli Vadisi bir başka olacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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