Mario Gavranovic kampa katıldı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yukatel Kayserispor'un forveti Mario Gavranovic, Kasyeri’ye gelerek takıma katıldı.



Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 20222023 sezonu hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş atan nezaretinde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezinde sürdürüyor. Yeni sezona Kayseri'de hazırlanacak olan sarı kırmızılı takımda izinli olan İsviçreli golcü oyuncu Mario Gavranovic takıma katıldı. Geçen sezonun attığı goller ile dikkat çeken Mario Gavranovic takımla çalışmalara başladı. Tecrübeli oyuncu yeni sezonda takımın gol yollarındaki önemli isimlerinden biri olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.