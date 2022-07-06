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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan Belediyesi, tarihinin en büyük ihalesinde rekor kırdı

İHA

Kocasinan Belediyesi, tarihinin en büyük ihalesinde rekor kırdı

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm alanı olan Ahievran Mahallesi’nde 2 konut arsası ile 1 ticaret ve konut arsası için düzenlenen ihalelerde rekorunu yineledi. Kocasinan, tarihinin en büyük ihalesinde toplam 255 Milyon 200 bin Türk Lirası ile rekor kırdı. İhalenin Kayseri’ye ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran Mahallesi’nin, Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında sadece Kayseri’ye değil, Türkiye’ye örnek bir mahalle olacağını vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, meclis salonunda yapılan ihalelerde rekor kırıldı. Encümen huzurunda açık artırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde; Ahievran Mahallesi’nde 2 konut arsası ile 1 ticaret ve konut arsasını, yüzde 20 peşin 12 ay taksit seçeneğiyle satışa sunuldu. Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın daha çok değerlendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a yatırım yapan herkesin kazançlı çıktığını söyledi. Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı hale gelmesi için farklı projeler ve yatırımlarla çok büyük mesafe kat ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yatırımlarla sadece Kocasinan değil, ülkemiz güçleniyor, büyüyor ve gelişiyor” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını ifade ederek; “İhalelerden elde ettiğimiz gelir, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.
Kocasinan’ın örnek gösterilen bir proje şehri haline geldiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, bundan sonrada Kayseri’ye değer katacak, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ve geleceğe ışık tutacak nice vizyon projelere imza atacaklarını sözlerine ekledi.
Öte yandan Kocasinan Belediyesi, ihalelerde toplam 255 Milyon 200 bin Türk Lirası gelir elde etti. Böylelikle Kocasinan, tarihinin en büyük ihalesinde rekor kırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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