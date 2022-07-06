Köy pazarlarında organik üreticiler için kura çekildi

Melikgazi Belediyesi, Keykubat, İldem ve Tacettinveli Mahallesinde bulunan köy pazarında satış yapacak olan organik üreticiler için kura çekimi yaptı.



Tarladan direk tezgâhlara üreticinin ürünlerinin doğrudan satışının yapılmasından mutluluk duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde sağlıklı beslenme ve yaşamı destekliyoruz. Üretici köylülerimizin her zaman yanındayız. Kayserili üretici hemşehrilerimiz tarafından doğal ortamında yetiştirilen organik sebze, meyve, süt ve süt ürünleri, yumurta, ev yapımı organik yöresel ürünler bu pazarımızda satılabilecek. Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda değer kazanacak. Keykubat'ta 21, İldem'de 113 üretici, Tacettinveli Mahallesi pazar yerinde ise 218 üreticiye stantları çekilen kura ile dağıtıldı” dedi.

Üretici pazarının üreticiyle halkın en doğal buluşma noktası. Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda taze taze vatandaşa ulaşacak. Organik üretici pazarımızın ve çekilişimizin halkımız ve Melikgazi’miz için hayırlı olmasını temenni eder, üreticilerimize bereketli bir satış dönemi dilerim” diye konuştu.

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