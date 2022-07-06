Hurda toplayanlar denetlendi Usulsüz geri dönüşüm toplayan 8 kişiye 4 bin 648 TL para cezası yazıldı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından çekçek ve motosiklet ile hurda toplayan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde, 121 araç ile 191 şahıs sorgulandı. Usulsüzc geri dönüşüm toplayan 8 kişiye de 4 bin 648 para cezası yazıldı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve çekçek araçlar ile toplama yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde; 191 şahıs ile 121 araç sorgulanırken, 19 motosikletli ve 19 seyyar çekçek incelendi. Trafik kurallarına uymayan sürücülere 20 bin 279 TL trafik cezası yazılırken, usulsüzce geri dönüşüm toplayan 8 kişiye belediye görevlilerince toplam 4 bin 648 TL para cezası yazıldı.

Ayrıca, 13 çekçek diye tabir edilen araca ve toplanan malzemelere belediye görevlilerince el konuldu.

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