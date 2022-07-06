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Metin Diyadin: Ciddi anlamda oyuncu takviyesi gerekiyor

DHA

Metin Diyadin: Ciddi anlamda oyuncu takviyesi gerekiyor


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-SPOR Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Yılport Samsunspor ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Mevcut futbolcularımız iyi çalışıyor. Gayretli ve istekliler. O anlamda bir sıkıntı yok. Sadece ciddi anlamda oyuncu takviyesi gerekiyor" dedi.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin 0-0 sona eren Yılport Samsunspor maçı sonrası DHA'ya açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Diyadin, "İki takımın da ilk hazırlık maçı. Yoğun bir tempodan sonra ilk hazırlık maçı özellikle oyuncular açısından gelişimleri için önemli. Karşılaşma golsüz bitti. Tabi bizim transfer yasağımızın olması ciddi bir handikap. Onun için hem genç oyuncuları hem de deneme için gelen oyuncuları deneme açısından iyi oluyor. Transfer tahtasının açılıp takviyeler yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.
"LİGİN BAŞLAMA SÜRESİ GİDEREK DARALIYOR"
Diyadin, şöyle devam etti;
"Mevcut futbolcularımız iyi çalışıyor. Gayretli ve istekliler. O anlamda bir sıkıntı yok. Sadece ciddi anlamda oyuncu takviyesi gerekiyor. Transfer yasağı da açıldıktan sonra olur diye düşünüyorum. Bu arada da ligin başlama süresi giderek daralıyor. Burada kampımız da gayet iyi geçiyor. Buraya ilk kez geldik. Burada ilgi, alaka ve sahalar güzel. Gayet memnunuz" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Metin Diyadin ile röportajDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-07-06 15:21:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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