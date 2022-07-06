Play-Off maçlarına yoğun ilgi

Kayseri Birinci Amatör Küme’de 20212022 sezonu tamamlandı.



Kayseri Birinci Amatör Küme’de hafta sonu oynanan PlayOff ve PlayOut maçları ile sezona sona erdi. Futbolseverler, PlayOff ve PlayOut maçlarına yoğun ilgi gösterdi. Mehmet Karabacak Erkilet Stadı 1 ve 2 Nolu Sahada oynanan PlayOff maçlarını Kayserili spor camiası ve futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Her iki sahada oynanan 6 maçta tribünler ve saha kenarları doldu, taştı. Birbirinden önemli maçların oynadığı PlayOff final maçlarında kazanan 6 takım adını bir üst lige yazdırdı.

Zorlu geçen karşılaşmaların yanı sıra hiçbir olayın yaşanmaması en sevindirici taraf oldu. Kayseri Emniyeti ise bu maçlar öncesi Erkilet Stadı ve Vali Muammer Güler Stadı’nda yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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