Kayseri 1. Amatör Küme: 6 takım şampiyon oldu

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Kayseri Birinci Amatör Küme 20212022 sezonun tamamlanırken 6 takım adını Süper Amatör Küme’ye yazdırdı.



Kayseri Birinci Amatör Küme 20212022 sezonu hafta sonu oynanan PlayOff maçları ile tamamlandı. Rakipleri yenerek mutlu sona ulaşan Sungur Futbol Kulübü, Kayseri Simya Koleji, Makfitspor, Gaziosmanpaşaspor, Kocasinan Yemlihaspor ve Argıncıkspor takımları sezonu şampiyon olarak tamamladı.

PlayOff maçları sonrası şampiyon olan 6 takım 20222023 sezonunda Süper Amatör Küme’de mücadele edecek.

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