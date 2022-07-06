Kayseri 1. Amatör Küme'de düşen 20 takım belli oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme’de 20212022 futbol sezonu tamamlandı. Gruplarında başarısız olan 17 takım alt lige düşerken 3 takım ise PlayOut maçları sonrası lige veda etti.



Kayseri Birinci Amatör Küme'ye veda eden takımlar belli oldu. Bu sezon ilk kez 6 grupta 53 takım halinde oynanan 1. Amatör Küme'de 20 takım başarısız oldu. Birinci Amatör Küme A Grubunda Güneşli Gençlikspor, Büyüleyenspor, Cırgalanspor, B Grubunda Talas İdman Yurdu, Yeni Esenspor, Yeşilspor, C Grubunda Kuşçu Mithatpaşaspor, Yeşilhisar Belediyespor, Sarız Anadoluspor, D Grubunda Yıldırım Beyazıt Şafakspor, Yeni Düğerspor, Kayseri Sağlıkspor, E Grubunda Kayseri Sümerspor, Pınarbaşı Belediyespor, Olimpikspor ve F Grubunda Ambar Kızılırmakspor ile Fevzi Çakmakspor küme düşen takımlar olurken 3 takım ise hafta sonu oynanan PlayOut maçları sonrası belli oldu.

PlayOut maçlarında rakiplerine mağlup olan Anayurt Finalspor, Erciyes İdmangücü ve Develi Erciyesspor küme düşen son 3 takım oldu.

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