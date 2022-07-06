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Dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Anavatan Partisi (ANAP) Kayseri eski İl Başkanı Hami Kıranatlıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Böbrek yetmezliği olan ANAP Kayseri eski İl Başkanı Hami Kıranatlıoğlu, yoğun bakımda bir süredir tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Kıranatlıoğlu’nun cenazesi Hulusi Akar Cami’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, siyasi parti temsilcileri ve Kıranatlıoğlu'nun yakınları katıldı.

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