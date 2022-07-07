Kayseri Süper Amatör Küme Ligde mücadele edecek 22 takım belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme’de 20222023 sezonunda mücadele edecek 22 takım belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme 20222023 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Kayseri Birinci Amatör Küme’den çıkan 6 takımın ardından Süper Amatör Küme’de 22 takım mücadele edecek. Bayram sonrası yapılacak olan fikstür çekimi ile yeni sezon heyecanı başlayacak. İşte yeni sezonda mücadele edecek takımlar şu şekilde;

Kayseri Şekerspor, Kayseri OSB Atletikspor, Amarat Gençlikspor, Kocasinan Ülküspor, Özvatan Gençlikspor, Gültepespor, Başakpınar Belediyespor, Kayseri Yolspor, Erciyes Esen Makinaspor, Kocasinan Şimşekspor, Esentepespor, Kayserigücü FK, Kayseri Gençlerbirliği, Erciyes Reşadiye Gençlikspor, Yahyalıspor, Kayseri Emar Grup FK, Argıncıkspor, Sungur FK, Makfitspor, Kocasinan Yemlihaspor, Gazi Osman Paşaspor ve Kayseri Simya Koleji.

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