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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenci dostu Büyükşehir’den ücretsiz LGS tercih desteği

İHA

Öğrenci dostu Büyükşehir’den ücretsiz LGS tercih desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş (KAYMEK), Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde öğrencilere tercih rehberliği ve danışmanlığı hizmeti başlattı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetlerini etkin ve hızlı bir şekilde Kayserililere ulaştırmaya devam ederken, ‘genç dostu’ hizmet anlayışıyla öğrencilere yönelik faaliyetlere ve desteklere de ayrı bir önem veriyor.
Öğrenciler için önemli ve heyecanlı bir dönem olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinin başlamasıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tercih yapacak öğrencilere yönelik önemli bir hizmeti hayata geçirdi. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ücretsiz tercih rehberliği ve danışmanlığı hizmeti bu yıl ‘Geleceğe Doğru Adım’ sloganı ile Cumhuriyet Meydanı’nda faaliyet gösteren İletişim Küresi’nde öğrencilerin hizmetine girdi.
LGS sınavı başta olmak üzere birçok sınava hazırlık sürecinde öğrencilere ücretsiz kurs imkânı sunarak binlerce öğrenciye dokunan KAYMEK, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde de öğrencilerin yanında yer almaya devam ediyor. Hizmet çerçevesinde, İletişim Küresi’nde KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman tercih danışmanlarınca ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı veriliyor.
Büyükşehir’in, öğrencilerin yetenek, ilgi ve puanları göz önünde bulundurularak, en doğru şekilde tercih yapmaları ve geleceklerine en doğru adımı atmaları konusunda destek vermeyi amaçlayan hizmeti 20 Temmuz Çarşamba günü sona erecek. Tercih süreci boyunca, Cumhuriyet Meydanı İletişim Küresi’nde, öğrencilerin hizmetinde olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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