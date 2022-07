KTO’da taşımacılık sektörü konuşuldu

Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) destekleriyle “Karayolu ile Uluslararası ve Yurt İçi Eşya Taşımacılığı Sektör Sorunları İstişare Toplantısı” düzenlendi.

KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, KTO 39. Yük ve Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Murat Kelek, Bakanlık ve TOBB yetkilileri ile taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren KTO üyelerinin bir araya geldiği toplantıda sektörde yaşanan son gelişmeler, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantının açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, ulaşımın önemine vurgu yaptı. Başkal, “Küreselleşme ile ürün, hammadde, malzeme, yarı mamul, üretim araçları ve insanların uluslararası düzeyde serbest dolaşımı ulaşım faaliyetlerinin artmasına, teknolojik olarak gelişmesine ve adeta vazgeçilmezliğine zemin hazırlamıştır. Tüketici istek ve ihtiyaçları ile bunları karşılamaya yönelik üretim noktaları ve tüketim noktaları arasındaki mesafeler var olduğu müddetçe ulaştırma faaliyetlerinin önemi daha da artacaktır” İfadelerini kullandı.

Tedarik zincirlerinin bel kemiği olan taşımacılık faaliyetlerinin Pandemi sürecinde öneminin daha da arttığını belirten Başkal, “2 yıl süren salgın döneminde lojistik sektörünün tedarik zincirinin en önemli parçasından biri olduğunu net bir şekilde gördük. Hala düzen sağlanamadı ve sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlar emtia fiyatlarında, ulaşımda, üretimde ciddi sorunlar yaşatmaktadır. Lojistik ve ulaşım hepimizin gündelik hayatımız ile iş hayatımızın en önemli unsurlarından bir tanesidir. KTO Başkanımız Ömer Gülsoy, göreve geldiği günden bu yana hep ‘Ulaşım olmadan ticaret olmaz’ sözünü söyler. Kayseri 6 bin yıllık ticari geçmişe sahip. İpek Yolunun Kayseri üzerinde bulunmasıyla gelişen bir sürecimiz var. İlk Ticaret Odasının kurulması, ilk ticari anlaşmaların yapılması ulaşımın o zamandan bu yana ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani, Ulaşım, erişim olmadan hiçbir şey olmaz, ticaret de olmaz kalkınma da olmaz. Bugün ise ulaşımla ilgili eksiklerimiz ve sorunlarımız var. Bugün burada bu sorunlar ve eksiklerimiz konuşulacak. Sorunlarımızı paylaştıkları için Bakanlık, TOBB yetkilileri ve Meslek Komite üyelerimize teşekkür ediyorum“ dedi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor ise, verdikleri hizmetlerin herkesin hayatına dokunduğunu, herkesi ortak bir paydada buluşturacak işler yapmaya çalıştıklarını belirterek, “ Bu toplantıda, Bakanlık olarak, son dönemde hangi çalışmaları yaptık, bunları anlatmak istiyoruz. Gelecekte yapacağımız çalışmalar hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Sizlerle istişarelerde bulunmak, sizleri dinlemek istiyoruz. Sahada olan sizlersiniz. Taşımacılarımızın sorunlarını, sıkıntılarını, taleplerini doğrudan taşımacılarımızdan dinlemek, beraber çözüm bulmak için bugün burada, sizlerle beraberiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak taşımacılarımızın sorunlarını çözmek, önlerini açmak için yoğun bir gayret içerisinde olduk. Çalışmalarımıza bundan böyle aynı kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak çalışmaları dijital olarak yürüttüklerini belirten Baştor, “Verdiğimiz hizmetlerin kalitesini yükseltmek, işlemleri hızlandırmak için dijitalleşmenin alt yapısını kurguluyor ve sektörümüzün hizmetine sunuyoruz. Bu bağlamda edevlet hizmetlerine çok önem veriyoruz. Salgın sürecinde edevlet hizmetlerinin sayısını ve çerçevesini artırdık. Artık vatandaşlarımız hizmetlerini edevlet üzerinden gerçekleştiriyor. 2021 yılında yapılan hizmet sayısı 40 milyonu aştı. Bu son derece büyük bir rakam. Edevleti en etkin kullanan kurumlardan biri olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Verdiğimiz hizmetin yüzde 95’ini edevlete aktardık. Hayatımızın her aşamasında artık dijitalleşme var. Sektörde oluşan sürücü ihtiyacının karşılanması, tedarik zincirinde meydana gelebilecek aksaklıkların önlenmesi için önemli bir adım daha atmıştık. 66 olan yaş sınırını 31 Aralık 2023 tarihine kadar 69 yaşa çıkardık. Bu çerçevede bugüne kadar 10 binin üzerinde sürücümüze SCR Belgesini yeniden düzenledik. Sürücü sorununa kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla TOBB ile beraber bir çalışma başlatarak bir Çalıştay düzenledik. Sektöre yeni sürücü nasıl kazandırabiliriz, özellikle gençleri nasıl teşvik edebiliriz bunun için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Teşvik mekanizmaları geliştireceğiz. Sahadan yeni sürücü konusunda ciddi dönüşler oluyor“ diye konuştu.

2021 yılında Uluslararası karayolu taşımacılığında rekorlar kırdıklarının altını çizen Başkor, “21 farklı ülkeden 200 bin ilave belge alarak 1,5 milyondan fazla taşıma gerçekleştirdik. 2022 yılında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Aldığımız ilave belge sayısı ve kota artışı şimdiden 260 bini geçti. İlk 6 aylık dönemde uluslararası taşımalarımızı yüzde 20 artırdık“ dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş da Lojistik ve Taşımacılık sektörünün en çileli ama olmazsa olmaz sektörlerden birisi olduğunu belirterek, “Türkiye bugün 250 milyarlık ihracat hedefinden bahsedebiliyorsa bu taşımacılık sayesindedir. Eğer taşımacılık yoksa istediğiniz kadar malınız olsun, satamadıktan sonra neye yarar. Zor meşakkatli bir meslek. Sürekli derdi, sorunu bitmeyen bir sektör. Pandemi döneminde hem avantajları, hem de dezavantajları oldu. Bütün dünya durdu ama taşımacılık durmadı. Kapatmalar oldu, karantinalar oldu. PCR Testi oldu bütün bu sorunları bu sektör yaşadı. Çünkü hayat devam ediyor. Lojistik devam etmek zorunda. Bütün sektörler dursa bile lojistiğin durma gibi lüksü yoktu. Bu dönemde TOBB olarak çok zor çalıştık. Kayseri’den Ömer Başkanımdan, meslek komitelerinden gelen sorunlar bize geliyordu, biz onları toparlayıp bakanlıklarla başlıyorduk. Hep çözüm odaklı çalıştılar. TOBB neler yapıyor. Uluslararası taşımacılıkta geçiş belgeleri sorunu. Çok yol aldık. Yılda 1,5 milyon geçiş belgesini TOBB düzenliyor. Bakanlığın bize verdiği yetkiyle sizin işinizi nasıl kolaylaştırırız, bütün derdimiz o. Geçiş belgelerinde hiç hayale gelmeyecek ilerlemeler kaydettik. Sınır kapılarımız dünyanın en modern kapıları haline geldi ama bizim yapmamız yetmiyor. Karşı ülkeler yapmadığında sorun yaşıyorsunuz. Bunu Kapıkule ve Sarpta yaşamaya başladık. Pandemiden sonra her şey düzeldi derken, RusyaUkrayna Savaşı her şeyi yeniden bir karıştırdı. Özellikle uluslararası taşımacılıkta sorunlar çıkmaya başladı ama onları da çözüyoruz. Türkiye’de lojistik sektörünün son yıllarda önemli gelişmeler kaydetti. Bu anlamda dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. Lojistik sektörü çok önemli gelişmeler kaydetti. Bu gelişmelerin yanında elbette yaşanan sorunlar da var. Ticaret devam ediyorsa sorunlar olacak. Biz, Odalarımız aracılığıyla sizlerin tüm sorunlarını öğreniyor, talepleri inceliyoruz. Bu sorunları, TOBB olarak üst makamlara ileterek de çözmeye çalışıyoruz. Bunu en çok da pandemi sürecinde yaptık. Bundan sonraki süreçte de elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Daire Başkanları Hasan Boz ile Kerim Cicioğlu birer sunum yaparak Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ve hayata geçirdikleri yeni düzenlemeler hakkında bilgiler verdiler. İstişare toplantısının son bölümünde sorucevap bölümüyle lojistik sektöründe faaliyet gösteren KTO üyelerinin sorunları ve talepleri değerlendirildi.

