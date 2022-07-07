Soğanlı Vadisi’nde balon turizmi yeniden başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son yıllarda turizmde Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri haline gelen Kayseri’de balon turizminin başladığını ve Soğanlı semalarında uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yoğun gayret ve çalışmaları sonucu 2019 yılında Kayseri’de başlayan balon turizmi, pandemi salgının ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi her yönüyle turizm kenti yapma çalışmalarına önemli bir hizmeti eklerken, Yeşilhisar ilçesi Soğanlı bölgesinde balon turizmini hayata geçirdi. Birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Soğanlı Bölgesi’nde balon turizmini hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, kentin ticaret, sanayi, sağlık, gastronomi, doğa gibi değerlerine balon turizmini de eklediklerini ifade etti.

Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri turizmini çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirterek, “Kayseri’yi her yönüyle turizm şehri yapmak öncelikli hedefimizdir. Çok önemli turizm değerlerine sahip bir şehrimiz var. Kapadokya’mızın giriş kapısı olan, peri bacaları, kayadan oyma kiliseleri, manastırları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Soğanlı Vadisi de eski günlerine artık geri dönüyor. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile geçtiğimiz günlerde Yeşilhisar ilçemiz Soğanlı bölgemizde incelemelerde bulunmuştuk. Adeta hazineyi bağrında barından bu bölgemizde turizmin en güzel aktörü ve destinasyonu haline getirmek için hemen harekete geçtik. Kapadokya’nın giriş kapısında balon turizmi yeniden başladı” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, balon turizminin Kayseri turizmine ciddi katkılar sunacağını ifade etti.

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