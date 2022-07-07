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Kayseri’de ‘Sıfır Atık Atölyesi’ açılıyor

İHA

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'de Sıfır Atık Atölyesi açılacak.

Kayseri’de ‘Sıfır Atık Atölyesi’ açılıyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de Sıfır Atık Atölyesi açılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün, Kayseri’de ilk defa bir kamu kurumu olarak açacağı atölyede, personeller ve çocukları atık materyalleri değerlendirmeyi öğrenecek. Bakanlık projesi olmasının yanı sıra sosyal sorumluluk projesi olarak da değerlendirilecek olan atölyede, atıklar kullanılabilir nesnelere dönüşecek. Dönüşen ürünler sevgi evlerindeki çocuklara geri dönüşmüş doğal oyuncaklar olarak hediye edilecek.
Sıfır Atık Atölyesi’nin açılışı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’de Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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