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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri protokolünden Kurban Bayramı mesajı

İHA

Kayseri protokolünden Kurban Bayramı mesajı

Kayseri protokolü Kurban Bayramı nedeni ile bayram mesajları yayımladı.

Başkan Büyükkılıç’ın Kurban Bayramı mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularını en üst düzeyde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’mız Hakk’a yakınlaşmamıza da vesile olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Kurban Bayramı’nın bir ibadet ve Allah’a yakınlaşmak için bir vesile olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kurban Bayramı özünde büyük bir teslimiyeti ifade eden önemli bir ibadettir. Kayserili vatandaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Hakk’a yakınlaşmaya vesile olan Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Bayramların ruhunda kardeşlik, birlik ve beraberlik bulunduğunu paylaşan Başkan Büyükkılıç, mesajında “Bayramların ruhunda kardeşlik vardır, birlik ve beraberlik vardır. Bayramlar, toplumumuzda büyük öneme sahip olan bu değerlerin adeta sembolü konumundadır. Hem Allah’a hem de birbirimize yakınlaşmayı umduğumuz Kurban Bayramı’mızı bayram coşkusu ile kazasız, belasız bir şekilde geçirmeyi temenni ediyorum. Umuyoruz ki bayramda dargınlar barışsın, ayrılanlar kavuşsun, kimsesizler, yetimler, öksüzler ve yaşlılar görülüp gözetilsin” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca vatan için canını feda eden kahraman şehitleri rahmet ile yâd ederek, şehit aile ve yakınları ile gaziler ve ailelerinin de Kurban Bayramı’nı kutladı. Mesajının sonunda kurban kesiminin ehil kişilerce yapılmasının olumsuzlukları önleyeceğine dikkat çeken Büyükkılıç, sürücülere de seslenerek dikkatli olmaları ve kurallara uymaları ricasında bulundu.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci’nin Kurban Bayramı Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemiz ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı’na hep birlikte kavuşmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş ve kargaşanın içinde zor şartlarda yaşayan Müslümanların ve bütün insanlığın huzura ve insanca yaşam şartlarına bir an önce kavuşması en büyük temennimizdir. Aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde bayram coşkusunun gönüllerimizi şenlendirmesini dilerken, seyahate çıkacak vatandaşlarımıza da kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Bu vesile ile yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta üyelerimiz ve hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tekrar tebrik eder, Cenabı Allah’tan bizleri birlik, beraberlik ve sağlık içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını dilerim.”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında bayramların bir gönül şöleni olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “Bayramlar, Müslümanların elindeki buketi, tüm insanlığa sunduğu özel zaman dilimleridir. Çünkü bayramlarda sevgi vardır, kardeşlik vardır, huzur vardır, paylaşım vardır. Bayramlar bir gönül, bir ruh şölenidir. Ben bu vesile ile başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam coğrafyasının bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Bayram boyunca temizlik ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Yalçın, “Gerek kurban keserken gerekse de bayramlaşırken temizlik, maske ve mesafe kuralına azami şekilde riayet edelim. Bununla birlikte kurban kesimini belediyemiz tarafından izin verilen yerlerde yapalım. Kurban atıkları ile çevre kirliliğine neden olmayalım. Bu şekilde daha temiz, daha hijyenik ve daha sağlıklı bir bayram geçireceğimizi göz ardı etmeyelim” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar'ın bayram mesajı


Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında “Tüm Kayserili hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum” dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir. Bir nevi Bayramları, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılarsak inanıyorum ki; daha güzel günlere ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Kayserili hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Kurban Bayramlarını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Kayseri’mize bereket, sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum.”

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun mesajı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, Kurban Bayramı mesajında bayramının herkes için mutluluklar, iyilikler getirmesini temenni ederek tüm İslam Âleminin Kurban Bayramını kutladı.
Bayram günlerinin, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olduğunu belirten Çopuroğlu, “Bayram dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerdir. Birlik ve beraberlik anlayışı üzerine inşa edilmiş bir bayram olan Kurban Bayramı vesilesi ile yeryüzünde sevgi, barış ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesi dileğimizle. Allah bayramın maneviyatını yaşamayı hepimize nasip etsin. İfadelerine yer verdi. Allah katında kurbanlarımızın makbul olmasını dilerken bayramın getirdiği kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma ruhu ile tüm dünyanın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyor, bu mübarek günlerin, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz” dedi.
Çopuroğlu mesajını, “Başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, birlik, beraberlik sağlık ve esenlik içerisinde nice bayramlaşma erişmeyi Allah’tan temenni ediyoruz” diyerek tamamladı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'un mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Bayramların birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Millet ve tüm İslam alemi olarak; paylaşmanın, birlikteliğimizin ve bereketin bayramı olan bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramı, paylaşmayı, kardeşliği, dayanışmayı anlatır. Özünde sevgi ve huzur vardır. Bizim de en büyük zenginliğimiz sevgidir. Bu bayramda yine iyiliği, sevgiyi ve paylaşmayı öne çıkaralım. Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüze çok daha sıkı sarılalım. Yardımlaşma Anadolu kültürünün mayasında var. Çevremizde bize ihtiyacı olan insanların varlığını hatırlayalım. Kurban ibadeti yerine getirirken hayvana eziyet görüntüleri vicdanlarımızı yaralıyor, dinimizin öngördüğü şekilde ibadetlerimizi yerine yetirelim. Bizim milletimiz birliktelikle her türlü zorluğu aşacak güçtedir. Birlikteliğin huzuru ve paylaşmanın mutluluğuyla bayram coşkusunu doyasıya yaşayalım.
Bu vesileyle, yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması dileğiyle başta üyelerimiz ve hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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