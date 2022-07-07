Bayram Bektaş, Erciyes kampını değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram Bektaş, Erciyes kampını değerlendirdi

DHA

Bayram Bektaş, Erciyes kampını değerlendirdi


Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor'da teknik direktör Bayram Bektaş, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı değerlendirerek, "Bugün son antrenmanımızla kampımızı tamamlayacağız. Ben kampın güzel geçtiğini düşünüyorum" dedi.
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı değerlendiren Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Kayseri Erciyes´te iyi bir kamp geçirdik. Neşe içerisinde güzel antrenmanlarla bütün oyuncuların uyum içerisinde olduğu, tüm antrenmanlarımıza güzel cevap verdiği bir kamp dönemi oldu. İyi bir seviyeye çıktık. Bugün son antrenmanımızla kampımızı tamamlayacağız. Ben kampın güzel geçtiğini düşünüyorum. Bolu kampı öncesi istediğimiz süreci geçirip oraya dönmemiz gerekiyordu. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Çocuklarda mutlu ve neşeli bir kamp dönemi geçirdi. Burada da bir aile ortamı gördüm ve yaşadım. Bu da beni mutlu etti. İnşallah Bolu´daki kampını da böyle geçirip lige en iyi şekilde başlarız" dedi.
Dün oynanan Gençlerbirliği maçında görmek istediği oyuncuları görme imkanı olduğunu belirten Bayram Bektaş, "Bizim dün oynadığımız hazırlık maçı skordan ziyade oyunculara biraz daha maç temposunu kazandırıp bazı mevkilerde görmek istediğimiz bazı oyuncularımız vardı. O açıdan bizim için önemliydi. Bu arada Gençlerbirliği kulübüne ve Metin Diyadin hocamıza teşekkür ediyorum. Çünkü bizden önceki gün Kayserispor ile oynadılar. Bizi kırmayıp bizimle de maç yaptılar. Benimde görmek istediğim oyuncuları görme imkanım oldu. Dolayısıyla skordan ziyade biz sahada oynamak istediğimiz oyunu biraz daha empoze edip hem de bu kampa getirdiğimiz ve benim çok fazla izleyemediğim genç oyuncularımızı görmek adına da güzel bir maç oldu" diye konuştu.
"UMARIM SEZON SONU İPİ GÖĞÜSLEYEN TAKIM OLURUZ"
Dün çekilen Spor Toto 1'inci Lig fikstürünü de değerlendiren Bayram Bektaş, "Fikstür belki kağıt üzerinde sizi mutlu edebilir, üzebilir ya da zordur, kolaydır ama benim için zor, kolay yok. Sadece sizin ne kadar hazır olduğunuza bağlı. Takım bütünlüğünüzü bağlayıp bağlamadığınıza bağlı ve kuvvet, kondisyon, dayanıklılık olarak her konuda bu kampların verimlerini alıp, oynamak istediğiniz oyun, sistem, taktik gibi her şeyi sahaya yansıttığınız zaman kolay veya zor maç yok. Sadece o maça ne kadar hazır ve konsantre olduğunuza bağlıdır. Biz bu şekilde bakıyoruz. Bütün camiamıza, Samsunspor ailesine fikstürümüz hayırlı olsun. Umarım en iyi şekilde o fikstürden çıkıp, sezon sonunda da ipi göğüsleyen takım oluruz" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bayram Bektaş'ın açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-07-07 17:43:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı şahsı tüfekle ağır yaralayan sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Tartıştığı şahsı tüfekle ağır yaralayan sanığa 11 yıl ...
Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı (2)
YEREL HABERLER Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son ...
Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son ...
Kurban pazarı ve kesim alanında son hazırlıklar denetlendi
YEREL HABERLER Kurban pazarı ve kesim alanında son hazırlıklar ...
Özdoğan: "Erciyesspor'umuzu BAL Ligi'nde daha güçlü yapacağız"
YEREL HABERLER Özdoğan: "Erciyesspor'umuzu BAL Ligi'nde daha güçlü ...
Talas’ın Kurban Pazarı’na tam not
YEREL HABERLER Talas’ın Kurban Pazarı’na tam not
Bakan Koca: "Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına geliyor"
YEREL HABERLER Bakan Koca: "Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim ...
Kayseri'de bayram öncesinde helikopterle trafik denetimi
YEREL HABERLER Kayseri'de bayram öncesinde helikopterle trafik ...
Kayseri protokolünden Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kayseri protokolünden Kurban Bayramı mesajı
Saldırıda hayatını kaybeden doktor Karakaya'yı binler uğurladı Karakaya'yı son yolculuğunda Bakan Koca yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Saldırıda hayatını kaybeden doktor Karakaya'yı binler ...
Kayseri’de ‘Sıfır Atık Atölyesi’ açılıyor
YEREL HABERLER Kayseri’de ‘Sıfır Atık Atölyesi’ açılıyor
Büyükşehir’den kurban bayramı öncesi koordinasyon toplantısı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kurban bayramı öncesi koordinasyon ...
Büyükşehir’in hayvanat bahçesi Kurban Bayramı’nda ücretsiz
YEREL HABERLER Büyükşehir’in hayvanat bahçesi Kurban Bayramı’nda ...
Soğanlı Vadisi’nde balon turizmi yeniden başladı
YEREL HABERLER Soğanlı Vadisi’nde balon turizmi yeniden başladı
Bünyanlı Basketbolculardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Bünyanlı Basketbolculardan Ali İhsan Kabakcı'ya ...
KTO’da taşımacılık sektörü konuşuldu
YEREL HABERLER KTO’da taşımacılık sektörü konuşuldu
Kaymakam Eyyüpkoca’dan down sendromlu Safa’ya büyük jest
YEREL HABERLER Kaymakam Eyyüpkoca’dan down sendromlu Safa’ya büyük ...
Talas bayrama hazır
YEREL HABERLER Talas bayrama hazır
Vali Çiçek’ten, bayram temizliği yapan işçilere sürpriz
YEREL HABERLER Vali Çiçek’ten, bayram temizliği yapan işçilere ...
Çocukların başkan amca sevgisi
YEREL HABERLER Çocukların başkan amca sevgisi
Kesinleşmiş cezası olan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş cezası olan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı
Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş. Yaz spor Okulları’nda miniklerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş. Yaz spor Okulları’nda ...
Fuhuş yaptıkları erkekleri 3 kategoriye ayırmışlar
YEREL HABERLER Fuhuş yaptıkları erkekleri 3 kategoriye ayırmışlar
Öğrenci dostu Büyükşehir’den ücretsiz LGS tercih desteği
YEREL HABERLER Öğrenci dostu Büyükşehir’den ücretsiz LGS tercih ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.