Rektör Karamustafa’dan “Kurban Bayramı” Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kurban Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında bayramların birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yoğun yaşandığı günler olduğunu ifade ederek, önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramının sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.



Rektör Karamustafa, “Bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, millet olma bilincimizin ve birlikte yaşama irademizin güç kazandığı günlerdir. Kesilen kurbanlar, edilen dualar ve yapılan yardımlar, bayramın feyz ve bereketini artırmaktadır. Bayramı bayram gibi geçirmeli, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Birbirimizi daha çok sevmeli, yetimi, kimsesizi, yoksulu ve tüm muhtaç insanları gözetmeliyiz. Şunu unutmamalıyız ki! Sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Tüm bu vesilelerle başta üniversite camiamızın, şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam Âleminin bayramını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

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