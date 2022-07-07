Hacılar'da sponsorluk anlaşması



KAYSERİ, (DHA) Bölgesel Amatör Lig takımı Hacılar Erciyesspor Kulübü ile Tsstur arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu´nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ASKF Başkanı Mutlu Önal, Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serkan Sucan, Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Hacılar Erciyesspor Antrenörü Tanju Alan ve yöneticiler katıldı.

Sponsorluk hakkında bilgiler veren Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, "Hacılar Erciyesspor bizim için önemli bir marka, bunun sebebi yüksek irtifa kamp merkezimize en yakın ilçe ve 3 yıldır çalışmalarını sürdürdüğümüz yüksek irtifa kamp merkezini bu sene istediğimiz seviyeye getirdik ve artık Süper Lig takımlarını buraya getiriyoruz. Süper Lig takımları Hacılar Erciyesspor´un sahasından da faydalanacak ve Hacılar Erciyesspor Kulübü'nü de tanıyacaklar. Hedeflerimizin arasında zaman zaman hazırlık maçı yapıp Hacılar´ı ve Erciyes´i Türkiye gündemine taşımak istiyoruz. Bu sponsorluk anlaşması için bize destek veren Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise "Spor camiasında kendini ispatlamış, kanıtlamış büyük bir şirketin sponsorluk desteğiyle Hacılar Erciyessporumuz BAL Ligi'nde daha emin daha güçlü adımlar atma yolunda çok büyük bir güne şahit oluyoruz. Amatör camiayla her zaman iç içeyiz. Amatör camiaya gönül veren herkes sağ olsun. Bizlerde öncelikle amatördeki var olan güzelliklere güzellik katmak istiyoruz. Tabi ki kulübümüzün başarılı olması da önemli. Bizim hedeflerimizden birisi BAL Ligi'nde daha yukarılarda olmak. İmza altına aldığımız sponsorluk ile gerek Hacılar´ın gerekse Kayserimizin ve Erciyesimizin tanıtımına çok büyük katkıları olacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-07-07 19:05:09



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