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Kocasinan’da 24 derslikli ve 6 ek ders sınıflı lisenin temeli atıldı Kocasinan’a üç okul daha kazandırılıyor

İHA

Kocasinan’da 24 derslikli ve 6 ek ders sınıflı lisenin temeli atıldı Kocasinan’a üç okul daha kazandırılıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından hayırsever Mehmet Altun’un desteğiyle Beyazşehir Mahallesi’nde 8 bin metrekare alan üzerine yaptırılan 24 derslikli ve 6 ek ders sınıflı lisenin temeli atıldı. Hayırseverlerin katkılarıyla yeni okulların temellerini bir bir atmaya devam ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Beyazşehir’in yanı sıra Yakut ve Mithatpaşa Mahallesinde de okulların temellerini atacaklarının müjdesini verdi.
Beyazşehir Mahallesi’nde okulun temel atma programına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle her zaman destek verdiklerini vurgulayarak; “Beyazşehir Mahallemizde hayırseverimizin katkılarıyla yaptırılacak olan lisenin temelini atıyoruz. İnşallah kazasız, belasız inşaatının tamamlanmasını diliyorum. Bunun gibi Yakut ve Mithatpaşa Mahallesi’nde de başlayacak olan anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere okullarımızın temellerini atacağız. Hızlı bir şekilde temelini attıktan sonra inşaatlarını tamamlamayı hedefliyoruz. Bu bölgelerde çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim alabilmeleri için yoğun gayretle çalışıyoruz. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Rabbim, hayırlarını kabul etsin. Kocasinan’ımızın ve Kayseri’mizin her bir köşesinde yeni okulların temellerini atarak, Büyük ve Güçlü Türkiye’de yetişen evlatlarımız için fiziki yapıları hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı. Okulun vatana, millete hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ının farklı yerlerinde okulların yapılması için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Öte yandan 24 derslikli okula ayrıca bir basketbol sahası, kütüphane ve beden eğitim salonunun yanı sıra kimya ve biyoloji laboratuvarı, bilgisayar ve müzik dersliği, kütüphane ve görsel sanatlar atölyesi olmak üzere toplam 6 ek ders sınıfının yapılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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