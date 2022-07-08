Kurban eti yerken dikkat Diyetisyen Fatma Uçan: "Eti en az 24 saat bekletip yemek gerekiyor” ”Etin yanında pirinç yerine bulgur pilavı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban eti yerken dikkat Diyetisyen Fatma Uçan: "Eti en az 24 saat bekletip yemek gerekiyor” ”Etin yanında pirinç yerine bulgur pilavı”

İHA

Kurban eti yerken dikkat Diyetisyen Fatma Uçan: "Eti en az 24 saat bekletip yemek gerekiyor” ”Etin yanında pirinç yerine bulgur pilavı”

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Fatma Uçan, kurbanın kesilir kesilmez yenilmeyeceğini, etin en az 24 saat bekletilerek tüketilmesi gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu. Diyetisyen Uçan, ayrıca etin yanında mutlaka salata yemek ve pirinç pilavı yerine bulgur pilavı, gazlı içecek yerine ise ayran tercih etmek gerektiğini söyledi.
Diyetisyen Fatma Uçan, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlara kurban etinin tüketimi ile ilgili bilgiler verdi. Diyetisyen Uçan, etin en kaliteli hayvansal proteinlerden biri olsa da içerisinde bulunan yağ oranından dolayı çok fazla tüketiminin zararlı olduğuna dikkat çekerek, “Et en kaliteli hayvansal protein kaynaklarından bir tanesidir. Aynı zamanda demir, çinko, B1, B12 vitaminlerini içerir. Güçlü bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Ancak etin üzerinde görünen yağlar alınsa dahi yaklaşık yüzde 20’si görünmeyen yağlardan oluşur. Yani oldukça yağlı bir besindir” dedi.

“Dinlendirilmeden yenilirse hazımsızlık, gaz ve şişkinlik yapar”
Dikkat edilmesi gereken kurallardan birinin de etin dinlendirilmesi olduğunun altını çizen Diyetisyen Uçan, “Bayram günü kurbanı kesip, hemen arkasından da tüketiyoruz. Yani bu şu demek oluyor; yeni kesilen kurbanın eti birkaç saat içerisinde tüketilince hem kavururken hem çiğ hem de sert bir et tüketmiş oluyoruz. Ayrıca sindirim sistemimizi ciddi anlamda zorluyor. Hazımsızlık problemlerine sebebiyet veriyor. Gaz ve şişkinlik şikayetleri de tabii ki peşi sıra geliyor. Bu anlamda eti en az 24 saat bekleterek tüketmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Tek pişirimlik muhafaza edilmeli”
Diyetisyen Uçan, etin az 2 santigratta 12 hafta süreyle saklanabileceğini, paketlendikten sonra ise eksi 18 derecede uzun süre muhafaza edilebileceğini söyledi. Uçan, etin dondurulduğu miktarın da önemine değinerek “Büyük miktarda et paketlendiğinde yemek yapacağımız zaman çözdürüyoruz ve sonra tekrar donduruyoruz. Bu işlem bakteri üremesini, yani etin bozulmasını en çok hızlandıran olaylardan biridir. Dolayısıyla çözdürdüğümüz eti tekrardan dondurmamak için tek kullanımlık paketler halinde dondurulmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Etin yanında mutlaka salata yiyin”
Etin fazla tüketiminin özellikle hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalığı gibi kronik hastalıkları bulunan grupları çok zorlayacağını belirten Uçan, “Kronik hastalığı olanlar mutlaka et tüketimini sınırlandırmalı. En azından sabah, öğle, akşam şeklinde değil de günün bir öğününü et tüketimine ayırıp diğer öğünlerde daha sebze ağırlıklı gıdalar tüketilmeli. Ayrıca demir emilimini artırmak için mutlaka etle beraber C vitamini alınmalı. C vitamini de en fazla tabi ki sebze gruplarında var. Bol yeşillikli salata yapılabilir ya da içecek olarak en şekersizinden bir limonata içilebilir. Bu şekilde et ile beraber C vitamini alarak demir emilimini artırmak gerekir” dedi.

“Pirinç yerine bulgur pilavı”
Kan şekerini aniden artırmadan daha sağlıklı tercihler ile et tüketmek gerektiğine değinen Diyetisyen Uçan, “Etle birlikte pirinç yerine bulgur tercih edelim. Meyve suları, gazlı içecekler yerine mutlaka ayran tüketelim. İşlenmiş et grubunu genelde tüketmeyelim ya da olabildiğince az tüketelim. Ev yapımı dahi olsa sucuk, salam, sosis ve pastırmanın da içerisinde bulunduğu gruptan olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Tüketirsek de porsiyon kontrolünü ihmal etmeden bayram ya da bayramdan birkaç hafta sonrasına kadar haftada en fazla bir kere tüketilebilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan’da 24 derslikli ve 6 ek ders sınıflı lisenin temeli atıldı Kocasinan’a üç okul daha kazandırılıyor
YEREL HABERLER Kocasinan’da 24 derslikli ve 6 ek ders sınıflı ...
Hacılar'da sponsorluk anlaşması
YEREL HABERLER Hacılar'da sponsorluk anlaşması
Bıçakçılarda çarklar hızlandı
YEREL HABERLER Bıçakçılarda çarklar hızlandı
Öldürülen Doktor Karakaya'nın kardeşi ağabeyini anlattı Dr. Ekrem Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya: "Geçen hafta pazar günü bir görüşme yaptık, 'Bayram izni almayacak mısın ağabey?' dedim. 'Alamayacağım, nöbetlerim var' dedi. Çarşamba günü şehit oldu" "Ayak ağrılarından tutun da boğaz ağrılarına kadar her soran kişiye cevap verir, ilgisiz kalmazdı"
YEREL HABERLER Öldürülen Doktor Karakaya'nın kardeşi ağabeyini anlattı Dr. ...
Rektör Karamustafa’dan “Kurban Bayramı” Mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa’dan “Kurban Bayramı” Mesajı
Bayram Bektaş, Erciyes kampını değerlendirdi
YEREL HABERLER Bayram Bektaş, Erciyes kampını değerlendirdi
ERÜ’de “15 Temmuz Gecesi Sergilenen Milli Duruş” Konulu Konferans
YEREL HABERLER ERÜ’de “15 Temmuz Gecesi Sergilenen Milli Duruş” ...
Tartıştığı şahsı tüfekle ağır yaralayan sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Tartıştığı şahsı tüfekle ağır yaralayan sanığa 11 yıl ...
Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı (2)
YEREL HABERLER Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son ...
Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son ...
Kurban pazarı ve kesim alanında son hazırlıklar denetlendi
YEREL HABERLER Kurban pazarı ve kesim alanında son hazırlıklar ...
Özdoğan: "Erciyesspor'umuzu BAL Ligi'nde daha güçlü yapacağız"
YEREL HABERLER Özdoğan: "Erciyesspor'umuzu BAL Ligi'nde daha güçlü ...
Talas’ın Kurban Pazarı’na tam not
YEREL HABERLER Talas’ın Kurban Pazarı’na tam not
Bakan Koca: "Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına geliyor"
YEREL HABERLER Bakan Koca: "Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim ...
Kayseri'de bayram öncesinde helikopterle trafik denetimi
YEREL HABERLER Kayseri'de bayram öncesinde helikopterle trafik ...
Kayseri protokolünden Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kayseri protokolünden Kurban Bayramı mesajı
Saldırıda hayatını kaybeden doktor Karakaya'yı binler uğurladı Karakaya'yı son yolculuğunda Bakan Koca yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Saldırıda hayatını kaybeden doktor Karakaya'yı binler ...
Kayseri’de ‘Sıfır Atık Atölyesi’ açılıyor
YEREL HABERLER Kayseri’de ‘Sıfır Atık Atölyesi’ açılıyor
Büyükşehir’den kurban bayramı öncesi koordinasyon toplantısı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kurban bayramı öncesi koordinasyon ...
Büyükşehir’in hayvanat bahçesi Kurban Bayramı’nda ücretsiz
YEREL HABERLER Büyükşehir’in hayvanat bahçesi Kurban Bayramı’nda ...
Soğanlı Vadisi’nde balon turizmi yeniden başladı
YEREL HABERLER Soğanlı Vadisi’nde balon turizmi yeniden başladı
Bünyanlı Basketbolculardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Bünyanlı Basketbolculardan Ali İhsan Kabakcı'ya ...
KTO’da taşımacılık sektörü konuşuldu
YEREL HABERLER KTO’da taşımacılık sektörü konuşuldu
Kaymakam Eyyüpkoca’dan down sendromlu Safa’ya büyük jest
YEREL HABERLER Kaymakam Eyyüpkoca’dan down sendromlu Safa’ya büyük ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.