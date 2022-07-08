Kurbanlık hayvana eziyete ceza

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte kurbanlık hayvanlara karşı uygulanacak her türlü kötü muamele, eziyet ya da benzeri eylemlere karşı Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğünce cezai işlem uygulanacak.

Konu ile ilgili Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğünce yapılan açıklamada; "İyilik ve yardımseverlik duygularının öne çıktığı bu bayramda dini vecibeler yerine getirilirken hayvanları dövmek, aç ve susuz bırakmak, kasıtlı olarak kötü davranmak gibi eylemler Kurban Bayramı’nın ruhuna uygun olmadığı gibi Hayvanları Koruma Kanununa göre de idari işlem uygulanmasını gerektirir. Hayvanların uygunsuz şekillerde yakalanması, uygun olmayan gereç ve şartlarda kesim yapılması gibi insani ve dini bakımdan uygun olmayan haller hem hayvanların gereksiz yere acı çekmelerine hem kurban sahiplerinin idari cezalarla karşı karşıya kalmalarına neden olabilir. Bu gibi olumsuzluklara karşı, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak kurallar çerçevesinde, uygun alet ve ehliyetli kişiler tarafından, hayvan refahı gözetilerek kesim işlemleri gerçekleştirilmelidir" denildi. Cezalar ise şu şekilde;

24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, satılırken; hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunlu olup bu hükme aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (f) bendi gereğince 681,00 TL idari para cezası uygulanır.

5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (h) bendi gereğince hayvan başına 2.860.TL idari para cezası uygulanır.

5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (h) bendi gereğince hayvan başına 7.150.TL idari para cezası uygulanır.

5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (j) bendi gereğince hayvan başına 2.043.TL idari para cezası uygulanır.

5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına tedavi maksatla olmayan müdahalelerde bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (j) bendi gereğince hayvan başına 2.043.TL idari para cezası uygulanır.

5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (m) bendine göre; hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davranan kişi aynı Kanunun 28/A maddesine göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanır.

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