Başkan Öztürk: "Bayramlar, mazlumun, fakirin, yetimin, kimsesiz ve muhtaçların yanında olma zamanıdır"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Esat Öztürk mesajında; “Ülkemizin ve Milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye çıktığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün, bizleri Rabbimize yaklaştıran, birbirimize kaynaştıran, insanlığı tevhitte buluşturan muazzam bir ibadet olan kurban günüdür. Bugün, varlık vesilemiz olan anne babalarımıza hürmet ve merhametimizi, varımızı yoğumuzu paylaştığımız eşlerimize ülfet ve muhabbetimizi, ciğerparelerimiz evlatlarımıza ilgi ve şefkatimizi zirveye çıkaracağımız gündür. Bugün, kardeşlerimize, komşularımıza, akrabalarımıza kurban etinden öte sıcak bir gönül, güler bir yüz, tatlı bir söz ikram edeceğimiz gündür. Bayramlar, Allah’ın biz müminlere lütfettiği birer armağandır; her türlü günahtan, kötülüğün kaynağı olan vasıflardan arınmak, eksikliklerimizi gidermek için bizlere sunulan fırsatlardır. Bayramlar, mazlumun, fakirin, yetimin, kimsesiz ve muhtaçların yanında olma zamanıdır. Renk, ırk, dil, coğrafya farklılığı gözetmeksizin eşitlenmenin, kendini bilmenin, kardeşimizin farkında olmanın, hassasiyetin, hiç bir canı incitmemenin, geleceğe dair ümitleri tazelemenin adıdır bayramlar. Bu bayramda da Yahyalı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bayramlarını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için tüm birimlerimizi seferber ederek çalışmalar yaptık. Kurban satış pazarımızı en iyi şekilde düzenleyerek, insanlarımızın hizmetine sunduk. İnsanlarımızın gönül rahatlığı içinde kurbanlık almaları için kurbanlık hayvanları düzenli olarak denetimden geçirdik. Vatandaşlarımızın kurbanlarını sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kesebilmeleri için mezbahamızda düzenlemeler yaptık. Ulu çınarlarımızın ebedi istirahatgahları olan mezarlıklarımızın bakımdan geçirerek ilçemizi bayrama hazır hale getirdik. Bayram dolayısıyla direksiyon başına geçecek vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum. Lütfen hız sınırlarına riayet edelim. Emniyet kemerlerimizi takalım, uykusuz direksiyon başına geçmeyelim. Bayram sevincimizi matem havasına büründürmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Âleminin Kurban Bayramını en içten duygularımla tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

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