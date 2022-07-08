Kayseri Havaalanı 225 bin yolcuya hizmet verdi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı’nın 2022 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Açıklamaya göre; Kayseri Havalimanı’nda Haziran ayında; iç hat yolcu trafiği 169 bin 439, dış hat yolcu trafiği 56 bin 129 oldu. Böylece Haziran'da toplam 225 bin 568 yolcuya hizmet verildi. Haziran ayında, Kayseri Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda bin 166, dış hatlarda da 504 olmak üzere toplamda 1 bin 670’e ulaştı.
Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Haziran ayında toplamda 2 bin 680 ton olarak bildirildi
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