Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA) SÜPER Lig ekibi Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezona kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başlayan sarı kırmızlılar, ikinci etap kampı için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´ne gitti. Burada 6 gün kamp yapan Kayserispor, dün kulüp tesislerine döndü. Kayseri ekibi sabah teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde idman gerçekleştirdi. Çalışma sonrası Kayserisporlu futbolculara 3 gün bayram izni verildi. Sarı kırmızılı futbolcular bayramın dördüncü günü antrenmanlarına devam edecek. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-07-08 14:18:14



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